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Adete cephanelik...

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Adete cephanelik...
Kahramanmaraş'ta düğünlerde ve asker uğurlamalarında havaya ateş eden 22 maganda silahlarıyla birlikte yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, düğünlerde ve asker uğurlamalarında magandalar nedeniyle üzücü olaylar yaşanmaması için çalışma başlattı. 

Asayiş Şube Müdürlüğü, uyarıyla yetinmeyerek daha sonra kentteki düğün ve asker uğurlamalarında sivil polisler görevlendirdi. Yapılan çalışmalar olumlu sonuç verdi ve son bir haftada 22 kişi silahla havaya ateş ederken sivil polisler tarafından suçüstü yakalandı. Bu kişilerle birlikte 10 tüfek, 12  kurusıkı tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan magandalar hakkında ‘Genel güvenliği kasten tehlikeye düşürmek’ suçundan adlı işlem yapılırken, 32 kişiye de gürültü yaparak çevreyi rahatsız ettiklerinden dolayı Kabahatler Kanunu kapsamında adlı işlem yapıldı.

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