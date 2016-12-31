Bugünkü YENİÇAĞ »

Adil kullanım kotası kaldırılıyor mu?

»
Adil kullanım kotası kaldırılıyor mu?
İnternet sağlayıcılarının ağ hizmetleri üzerinde yoğunluk olmaması sebebiyle uyguladıklarını söyledikleri adil kullanım kotası 2018 yılında kaldırılıyor.

Türkiye’de adil kullanım kotası miktarlarını Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) belirliyor.

Change.org üzerinde vatandaşlar adil kullanım kotasının kaldırılması için yıllar içerisinde defalarca imza kampanyaları düzenlemişti. An itibariyle 243 bin kullanıcı Adik Kullanım Kotası’nın kaldırılması için imza vermiş kurumda.

Adil kullanım kotası aşıldığı zaman vatandaşlar satın aldıkları internet paketindeki hızın çok daha altına düşüyor.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Adil kullanım kotası kaldırılıyor mu?Adil kullanım kotası kaldırılıyor mu?Amazon'dan uçan depo projesiAmazon'dan uçan depo projesiİmamdan sosyal paylaşım sitesiİmamdan sosyal paylaşım sitesiWhatsApp'ta Türklere özel emojoiler geliyorWhatsApp'ta Türklere özel emojoiler geliyorYerli arama motoru hamlesi!Yerli arama motoru hamlesi!Cep telefonlarına zam geliyorCep telefonlarına zam geliyorElektriğe alışmaya çalışın!Elektriğe alışmaya çalışın!Google hacklendi!Google hacklendi!Facebook'tan devrim gibi özellikFacebook'tan devrim gibi özellikSosyal medya devine büyük şok!Sosyal medya devine büyük şok!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti