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Adil Öksüz hakkında yeni gelişme

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Adil Öksüz hakkında yeni gelişme
Almanya'da olduğu iddia edilen FETÖ firarisi Adil Öksüz için iade talepnamesi hazırlandı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Almanya'da olduğu ileri sürülen FETÖ'nün "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz hakkında iade talepnamesi hazırlandı.

Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğu iddialarıyla ilgili olarak Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, daha önce yaptığı açıklamada, "Bir ev resmi konularak 'Burada yaşıyor' şeklinde haber çıkınca arkadaşlarımız üzerinde çalışmaya başladı. Bununla ilgili somut bir talebimiz olacak" demişti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Ankara'daki Akıncı Üssü'nde gözaltına alındıktan sonra salıverilen, FETÖ'nün "hava kuvvetleri imamı" olduğu belirtilen sürülen Adil Öksüz'ün yurt dışına kaçmış olma ihtimali üzerinde duruluyor. 

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