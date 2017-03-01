Adil Öksüz Londra'da mı?

İngiltere'nin başkenti Londra’daki Portobello antika pazarında Adil Öksüz’e benzediği için bir Türk vatandaşı tarafından fotoğrafı çekilen kişi kaçarak izini kaybettirdi.

Türkiye'de kayıt altına alınan fotoğraflarına göre biraz daha kilo verdiği görülen, ancak kendine has kaş ve saç yapısı bire bir aynı olan şahsın fotoğrafı, “Adil Öksüz Londra'ya mı kaçtı?” sorusunu akla geldi.

İçişleri Bakanlığının FETÖ/PYD Terör Örgütü üyesi olarak aradığı, “kırmızı” kategoride yer alan Adil Öksüz için konulan ödül miktarı 4 milyon lira. Öksüz’ü ihbar edenler bu ödüle sahip olabilecek.

NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

FETÖ'nün önemli isimlerinden, hatta sır kutularından biri olan Adil Öksüz, 15 Temmuz gecesi rehin alınan Genelkurmay Başkanı ile kuvvet komutanlarının olduğu Akıncılar Hava Üssü'nde yakalandı. Bir sivilin normal zamanda dahi girme hakkı bulunmayan sınırlar içerisinde hem de darbe girişiminin olduğu gece darbe planının yapıldığı ve en büyük hainliğe sahne olan Ankara Kazan'daki Akıncılar Hava Üssünde bulunmasından dolayı yakalandı ve darbe girişiminin sabahı gözaltına alındı. Öksüz, iki gün sonra 18 Temmuz’da adliyeye sevk edildi.

Adil Öksüz savcılıkta “Ben Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Amcam, o bölgede (Kazan) kıymetli arazi olduğunu gelecekte iyi para getireceğini söylemişti. Ben de 14 Temmuz akşamı Sakarya'dan Ankara'ya geldim. Tarla bakarken yakalandım, darbe ile ilgim yok” şeklinde ifade verdi. Bu ifadelerin ardından mahkeme Öksüz'ü, yurt dışı çıkış yasağı getirerek, adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Bırakılma esnasında güvenlik kameraları tarafından görüntülenen Öksüz'ü o tarihten sonra bir daha gören olmadı. Şu anda ise nerede olduğu bilinmeyen Adil Öksüz'ün olabileceği muhtemel adresler haftalarca arandı, bağlantılı olduğu birçok isim gözaltına alındı hatta tutuklandı. Ancak onun izine rastlanmadı. Diğer FETÖ mensupları gibi Öksüz'ün de 15 Temmuz’un tüm sırları ile birlikte yurt dışına firar ettiği düşünülüyor.

Öksüz’ü berbest bırakan iki hâkim hakkında HSYK tarafından soruşturma başlatılarak, hâkimler görevden uzaklaştırıldı.