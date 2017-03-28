Adil Öksüz MİT personeli miydi?

TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanvekili AKP'li Selçuk Özdağ, CHP tarafından gündeme getirilen "Adil Öksüz MİT ajanı" iddialarına destek vermedi.

TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanvekili AKP Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Akıncılar Üssü’nde yakalandıktan sonra serbest bırakılan darbenin kilit ismi Adil Öksüz’ün CHP tarafından gündeme getirilen ‘MİT Ajanı’ iddialarına destek vermedi. “MİT devlete şeffaf çalışır, eğer MİT görevlisi olsaydı, darbeyi önce oraya bildirirdi. 15 Temmuz günü kurma gelerek H.A’nın yaptığını yapar ve darbeyi bildirirdi. Adil Öksüz darbecilerle birlikte hareket ederek MİT mensubu olmadığını gösteriyor” dedi. Adil Öksüz’ün MİT ajanı olduğunu tahmin etmediğini söyleyen Özdağ’ın “Adil Öksüz’ün bir başka ülkenin istihbarat ağı ile irtibatı vardır derseniz vardır” değerlendirmesi dikkat çekti.

Adil Öksüz sorularına yanıt veren 15 Temmuz Komisyonu’nun Başkanvekili Selçuk Özdağ, Öksüz’ün kaçışında iktidardan bir milletvekilinin aracılık ettiğine ilişkin iddialarla ilgili “Siyasetçiler konusunda elimde bir bilgi yok” yanıtı verirken Özdağ, yargı ve kolluk güçlerine Adil Öksüz konusuna teksif olmalarını ve bunun arkasında kim varsa ortaya çıkarmaları çağrısında bulundu.

Özdağ’ın T24’e değerlendirmeleri şöyle:

“Adil Öksüz kaçırılmak istenirse kaçırılır çünkü…”

Adil Öksüz Türkiye’den kaçmak istenirse kaçırılır çünkü Öksüz’e içeriden kendi cemaat mensuplarından, askeriyede yargı, emniyetin kendi içindeki elemanları ile gümrüklerdeki adamlarıyla kaçırıldığını tahmin ediyorum kilit noktası burası. Öksüz yakalanırsa mesele ortaya çıkacak. Biliyorsunuz, MİT’i uzaktan büyük cihazlarla dinleyen M.K’da 17-25 Aralık’tan bu yana kaçak.

Ben Adil Öksüz’ün MİT ajanı olduğunu tahmin etmiyorum. MİT devlete şeffaf çalışır, eğer MİT görevlisi olsaydı, darbeyi önce oraya bildirirdi. H.A’nın yaptığını yapar ve darbeyi kuruma bildirirdi. Adil Öksüz darbecilerle birlikte hareket ederek MİT mensubu olmadığını gösteriyor. Bu konuda da MİT yada yetkili kurumlar bir açıklama yaparlar. İkinci önemli bir nokta ise önemli elemanlardan bir tanesi Adil Öksüz’ün iş ortağı şu anda cezaevinde, oysa Adil Öksüz kaçak. Adil Öksüz’ün bir başka ülkenin istihbarat ağı ile irtibatı vardır derseniz vardır.

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Adil Öksüz’ün yakalandıktan sonra verdiği ifadede, Akıncı Üssü'nün bulunduğu yere tarla bakmaya gittiğini söylediğine dikkat çeken Selçuk Özdağ, “Yargı ve kolluk kuvvetleri Adil Öksüz konusuna teksif olmalı bunun arkasında kim varsa bu çıkartılmalı mutlaka bulmamız lazım. Elemanları cezaevinde, şu şekilde, bu şekilde karışanlar bildiklerini anlatsınlar”. Dedi.

Özdağ, “Fetullah Gülen darbeyle alakası yoksa gelip teslim olması gerekirken ABD’den mesajlar göndermeye ediyor, elemanları baharda bir şey olacak diyor” diye konuştu.