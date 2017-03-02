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Adil Öksüz sanılan o isim kim çıktı!

Adil Öksüz sanılan o isim kim çıktı!
Dün medya organlarında yayınlanan Adil Öksüz bulundu haberine konu olan Abdullah Çelik isimli vatandaş konuştu.Kendisinin ve ailesinin hayatının tehdit altında olduğunu ve evden çıkamadıklarını söyleyen Çelik isyan etti.

Tüm Türkiye'nin konuştuğu, her yerde aranan FETÖ'nün 2 numaralı ismi olan Adil Öksüz'e benzerliği ile dikkat çeken ve bazı medya organlarında 'Adil Öksüz bulundu' başlığıyla haberlere konu olan şahıs bulundu.

TGRT Haber’in ulaştığı kişinin adı Abdullah Çelik olarak açıklandı.

Abdullah Çelik, TGRT Haber Ana Haber Bülteni sunucusu Mehmet Aydın'ın programına bağlanarak yaşadığı anları ve olayın gerçek yüzünü anlattı.

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