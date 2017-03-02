Adil Öksüz sanılan o isim kim çıktı!

Dün medya organlarında yayınlanan Adil Öksüz bulundu haberine konu olan Abdullah Çelik isimli vatandaş konuştu.Kendisinin ve ailesinin hayatının tehdit altında olduğunu ve evden çıkamadıklarını söyleyen Çelik isyan etti.