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Adil Öksüz'le ilgili flaş bilgi

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Adil Öksüz'le ilgili flaş bilgi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Aydın, ABD Konsolosluğunun Adil Öksüz'ü üzerine kayıtlı ve bilinen numarasından değil, 15 Temmuz'da kullandığı özel bir numaradan aradığını söyledi.

Habertürk'e konuk olan güvenlik uzmanı Mete Yarar, FETÖ'cü Adil Öksüz'ün Almanya'da olabileceği yönündeki iddiaları değerlendirdi. Adil Öksüz'ün 15 Temmuz'da yakalandıktan sonra ABD Konsolosluğu tarafından arandığı ortaya çıkmıştı. ABD'den yapılan açıklamada, Öksüz'ün "pasaportunun iptal edildiği bildirilmek için" arandığı söylenmişti. Mete Yarar, bu telefon görüşmesinin yeterince incelenmediğini ve bu ilişkinin netleştirilmesi gerektiğini söyledi.

ABD, ADİL ÖKSÜZ'Ü BİLEMEYECEĞİ BİR NUMARADAN ARADI

Bu sırada programa Ankara'dan katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın söz alarak çok ilginç bir gerçeği ilk kez canlı yayında açıkladı. Aydın, Adil Öksüz'ün 15 Temmuz'da Konsolosluk tarafından arandığı numaranın, Öksüz'e kayıtlı resmi bir numara olmadığını, Öksüz'ün bu numarayı darbe gecesine özel olarak kullandığını ve numaranın başkasının üzerine kayıtlı olduğunu açıkladı.

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