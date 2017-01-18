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"Adil Öksüz'ün kaçtığına ihtimal vermiyorum"

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"Adil Öksüz'ün kaçtığına ihtimal vermiyorum"
Adalet Bakanı Bozdağ, "Adil Öksüz, bu kadar saklanma becerisine sahip birisi değil. Onun birileri tarafından saklandığını düşünüyorum. Adil Öksüz'ün Türkiye sınırları dışına çıkmayı başardığına ihtimal vermiyorum. " dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

ÇIKMAYI BAŞARDIĞINA İHTİMAL VERMİYORUM

Adil Öksüz'ün yurt dışına kaçmayı başardığına ihmal vermediğini vurgulayan Bozdağ, şunları kaydetti

"Adil Öksüz'ün kafasını bulunduğu yerden dışarı çıkarabilme şansının olduğuna pek ihtimal vermiyorum. Ama eninde sonunda Türk polisi veya jandarması, güvenlik güçlerimiz, halkımızın da desteğiyle Adil Öksüz'ü saklandığı inde bulacak, onu da yargıya teslim edecektir. Ben Adil Öksüz'ün Türkiye sınırları dışına çıkmayı başardığına ihtimal vermiyorum. Çünkü olay oldu, hemen arkasından konu deşifre oldu, güvenlik güçleri harekete geçti ve Türkiye'nin bütün hudut kapıları ve dışarı çıkabilecek ne varsa hepsi bilgilendirildi ve tedbirler alındı."

 

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