Bugünkü YENİÇAĞ »
ANASAYFA
YAZARLAR
SİYASET
EKONOMİ
DÜNYA
GÜNCEL
SPOR
FOTO GALERİ
VİDEO
KİTAP
DİĞER »
TEKNOLOJİ
BİLİM
OTOMOTİV
MEDYA POLEMİK
KÜLTÜR SANAT
ZAMAN TÜNELİ
SİNEMA
ZAP DEDİK
DİZİ-RÖPORTAJ
KONUK KALEM
ARAŞTIRMA
BASIN İLAN
REKLAM
SAĞLIK
VİDEO GALERİ
»
Gündem
»
Adil Öksüz'ün kardeşi ifade verdi
Adil Öksüz'ün kardeşi ifade verdi
FETÖ davasında tutuklu yargılanan Adil Öksüz’ün kardeşi Ahmet Öksüz "Önümde en büyük engel olan ağabeyim" dedi.
18 Ağustos 2017 Cuma 22:20
Yorumlar
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Adil Öksüz'ün kardeşi ifade verdi
Bakan Eroğlu'ndan Adil Öksüz açıklaması
Kadıköy'de beton mikseri köprüden aracın üzerine uçtu
Erdoğan Almanya'daki vatandaşlara seslendi
Yıldırım Cuma namazı sonrası soruları cevapladı
Albayrak: "Gördüğüm yerde boğazlardım"
Adil Öksüz'ün kardeşi ifade verdi
Bakan Eroğlu'ndan Adil Öksüz açıklaması
Kadıköy'de beton mikseri köprüden aracın üzerine uçtu
Ortaylı: "Azeri diye bir millet yoktur, Stalin hıyarı uydurdu!"
Erdoğan Almanya'daki vatandaşlara seslendi
Yıldırım Cuma namazı sonrası soruları cevapladı
Kategoriler
Eğlence
Spor
Asayiş
Genel
Gündem
Kültür-Sanat
Medya
FOTO GALERİ
Beşiktaş 6 isimle yolları ayırıyor
18 Ağustos 2017 / Günün Karikatürü / Emre ULAŞ
Türk restoranına yapılan saldırısıda dikkat çeken detay
@Gazete_Yenicag tarafından gönderilen tweetler
Yeniçağ Gazetesi
ÇOK OKUNANLAR
Saray'da Akşener rahatsızlığı!
Ortaylı: "Azeri diye bir millet yoktur, Stalin hıyarı uydurdu!"
Halaçoğlu öyle bir mesaj paylaştı ki!
"Pısırık halinizle şeytanın maskarası oldunuz!"
Tuncer Kılınç: Ateş topu Türkiye'ye doğru ilerliyor
Halaçoğlu: "Bize güveniyorlar, akıl almaz bir teveccüh var"
O iddia ilçeyi karıştırdı
TESUD Başkanı Karakuş: Afrin ve İdlib için pazarlık var
Genelkurmay Başkanı'nın madalyaları bit pazarından çıktı
AKP'de şok bir istifa daha!
Kırmızı kitap turkuaz olur mu?..
Erdoğan Almanya'daki Türklere seslendi: "Oy vermeyin"
Künye
İletişim
Ziyaretçi Defteri
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58
Günün Öne Çıkan Haberleri
Saray'da Akşener rahatsızlığı!
Ortaylı: "Azeri diye bir millet yoktur, Stalin hıyarı uydurdu!"
Halaçoğlu öyle bir mesaj paylaştı ki!
"Pısırık halinizle şeytanın maskarası oldunuz!"
Tuncer Kılınç: Ateş topu Türkiye'ye doğru ilerliyor
Halaçoğlu: "Bize güveniyorlar, akıl almaz bir teveccüh var"
O iddia ilçeyi karıştırdı
TESUD Başkanı Karakuş: Afrin ve İdlib için pazarlık var
Genelkurmay Başkanı'nın madalyaları bit pazarından çıktı
AKP'de şok bir istifa daha!
Kırmızı kitap turkuaz olur mu?..
Erdoğan Almanya'daki Türklere seslendi: "Oy vermeyin"
2019 seçimleri için Mustafa Sarıgül bombası
Albayrak: "Gördüğüm yerde boğazlardım"
AKP'de yeni kriterler
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.