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Adil Öksüz'ün kardeşi ifade verdi

Adil Öksüz'ün kardeşi ifade verdi
FETÖ davasında tutuklu yargılanan Adil Öksüz’ün kardeşi Ahmet Öksüz "Önümde en büyük engel olan ağabeyim" dedi.
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