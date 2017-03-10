Adil Öksüz'ün kardeşinden çelişkili savunma

Adil Öksüz'ün kardeşi Ahmet Öksüz'ün FETÖ elebaşı Gülen'in çağrısıyla başka bankalardan ihtiyaç kredisi kullanıp Bank Asya'ya yatırdığı ortaya çıktı.

Karabük'te, FETÖ/PDY yönelik soruşturma kapsamında Karabük Üniversitesinde görev yapmış, aralarında FETÖ'nün sözde "hava kuvvetleri imamı" olduğu belirtilen firari Adil Öksüz'ün kardeşi Ahmet Öksüz'ün de bulunduğu 16 şüpheli hakkında açılan davanın görülmesine başlandı.

Karabük Ağır Ceza Mahkemesinde önceki gün görülen duruşmada sanık Ahmet Öksüz'ün verdiği çelişkili ifadeler dikkat çekti.

Daha önce görev yaptığı Kafkas Üniversitesinin FETÖ ile bağlantılı olduğunu bildiğini söyleyen Öksüz, iddianamede yer alan suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Öksüz, Mahkeme Heyeti Başkanı Muhammet Zafer Terzi'nin "15 Temmuz'dan sonra telefonunu neden değiştirdin?" sorusuna "Telefonumun bir kaza sonucu camı kırıldı. Tamire götürdüğümde telefonun eski bir sürüm olduğunu, 21 gün içinde teslim edilemeyeceğinin belirtilmesi üzerine yenisini aldım ve eskisini çöpe attım." yanıtını verdi.

BANK ASYA AKTİF KULLANILMIŞ

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 84 sayfalık iddianamede, Öksüz'ün Bank Asya'yı aktif olarak kullandığı ve 2014 yılından sonra toplu para yatırma işlemi gerçekleştirdiği belirtildi.

Öksüz'ün beyanına göre 2008 yılında Bank Asya nezdinde hesap açtığı ifade edilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Gelen Bank Asya hesap dökümü incelendiğinde bankayı yoğun olarak kullandığının (Örneğin 26 Mayıs 2014 tarihinde hesabına 12 bin 657,83 dolar, 16 Ocak 2014 tarihli 20 bin Türk lirası ve 23 bin Türk lirası, 23 Ocak 2014 tarihli 44 bin 100 Türk lirası, 19 Aralık 2014 tarihinde 107 bin 346 Türk lirası hareketlerin olduğunun) görüldüğü, hesabın 2015 yılının sonuna kadar açık ve aktif olduğu, şüphelinin Bankalar Birliği Risk Merkezinden gelen 13 Ekim 2016 tarihli cevabi yazıya göre 25 Aralık 2013-29 Mayıs 2015 tarih aralığında başka bankadan ihtiyaç kredisi kullandığı, bu durumun örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in Bank Asya'ya sahip çıkılması çağrısına uyulduğunu gösterir delil olduğu değerlendirilmiştir."