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Adil Öksüz'ün kayınpederi Akyazı'ya gittiği o geceyi anlattı

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Adil Öksüz'ün kayınpederi Akyazı'ya gittiği o geceyi anlattı
Adil Öksüz'ün kayınpederi Cevat Yıldırım "Biz uyurken Adil Öksüz eve gelmiş fakat kendisini görmedim, konuşmadım, sabah kalktığımda kendisi gitmişti." dedi.

FETÖ'nün firari imamı Adil Öksüz'ün kayınpederi Cevat Yıldırım "Biz uyurken Adil Öksüz eve gelmiş fakat kendisini  görmedim, konuşmadım, sabah kalktığımda kendisi gitmişti. Annemden öğrendiğim  kadarıyla Ankara'da gözaltına alındığını ve serbest bırakıldığını söylemiş'' dedi.

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet  Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında haklarında dava açılan, örgütün "hava  kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ün kayınpederi Cevat Yıldırım ile baldızı Emine Şennur Şen'in de aralarında bulunduğu 3 sanık hakim karşısına çıktı. 

5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Cevat  Yıldırım, Emine Şennur Şen ve Murat Albayrak ile avukatları ve yakınları katıldı.

Kimlik tespitinin yapılması ve Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca  hazırlanan iddianamenin okunmasının ardından sanıkların savunmasına geçildi.

Tutuklu sanık Yıldırım, suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Adil Öksüz'ü sakladığının iddia edildiğini belirten Yıldırım, şunları  anlattı:

"18 Temmuz'u 19 Temmuz'a bağlayan gece saat 02.00 gibi evime geldi,  ben uyuyordum, seslerden uyandım. Ne olduğunu sorduğumda yol aramasında gözaltına  alındığını, sonra da serbest bırakıldığını söyledi, 'geçmiş olsun' dedim. Sabah  namazını kıldıktan sonra yattık. Sabah kalktığımda evdeki herkes uyuyordu, işe  gittim. Adil Öksüz'ün arandığından haberim yoktu. Ertesi gün 12.00 gibi evime  geldiğimde arandığını duydum. Kendisinin bu yapının içerisinde olduğunu  bilmiyordum. Adil Öksüz evime gelip gidene kadar 15 Temmuz darbe girişiminin FETÖ  tarafından yapıldığını bilmiyordum. Bu darbe asıl benim aileme yapıldı, 70  yaşındayım, uzun süredir cezaevindeyim, sağlık sorunlarım var."

Yıldırım, Adil Öksüz'e teslim olması çağrısında bulunarak, "Adil Öksüz  diye bir damadım yok. Gelsin, teslim olsun, suçsuzluğu belli olsun biz de rahat  edelim. Suçsuzum, Adil Öksüz'ün kayınpederi olmaktan başka bir suçum yok. Suçu  yapan başkası, cezasını ben çekiyorum. Kaçacak durumum yok, tahliyemi ve  beraatımı talep ediyorum." dedi.

"ADİL ÖKSÜZ EVE GELMİŞ FAKAT KENDİSİNİ GÖRMEDİM"

Tutuklu sanık Adil Öksüz'ün baldızı Emine Şennur Şen de savunmasında,  15 Temmuz darbe girişimini, çocuğunun doğum gününü kutladıkları sırada  öğrendiklerini ve evlerine gittiklerini söyledi.

18 Temmuz gecesi babası Cevat Yıldırım'ın Akyazı'daki evine  geldiklerini dile getiren Şen, "Biz uyurken Adil Öksüz eve gelmiş fakat kendisini  görmedim, konuşmadım, sabah kalktığımda kendisi gitmişti. Annemden öğrendiğim  kadarıyla Ankara'da gözaltına alındığını ve serbest bırakıldığını söylemiş.  Kendisini sakladığım şeklindeki iddiayı kabul etmiyorum. Kesinlikle ByLock ne  yükledim ne de kullandım. Telefonuma nasıl yüklendi, nasıl oldu bilmiyorum. Mesaj  içerikleri vesaire varsa ortaya çıkmasını istiyorum çünkü benim kullanmadığım  ortaya çıkacaktır. Suçlamaları kabul etmiyorum, tahliyemi ve beraatımı  istiyorum." şeklinde konuştu.

Tutuklu sanık Albayrak da Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Ali Sami  Yıldırım'ın yanında 2013 yılından 2016 Mayıs ayına kadar çalıştığını söyledi.

Daha önce Ali Sami Yıldırım'la tanışmadıklarını ifade eden Albayrak,  "Ali Sami'nin şirketinde çalışıyordum. Kendisi haciz gelebileceğini, borcu  ödeyene kadar arabayı bana devretmek istedi, ben de aracı üzerime aldım fakat  hiçbir şekilde kullanmadım. Bank Asya'daki hesabımı şirketim orayla çalıştığı  için açtırdım, sadece maaşımı aldım. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatımı talep  ediyorum." dedi.

Söz alan avukatlar da müvekkillerinin tahliyelerini istedi.

Duruşmada görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların bu  hallerinin devamına karar verilmesini ve dosyadaki eksik belgelerin  tamamlanmasını talep etti.

Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, "ByLock" trafik bilgisi ve  haberleşme içeriğinin Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan istenmesi için  müzekkere yazılmasına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve 5. Ağır Ceza  Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, örgütün "hava kuvvetleri imamı" firari  Adil Öksüz'ün kayınpederi Cevat Yıldırım ile baldızı Emine Şennur Şen'in  "anayasayı ihlal" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından birer kez  ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl 6'şar aydan on beşer yıla kadar hapisle  cezalandırılmaları isteniyor.

İddianamede, Cevat Yıldırım'ın oğlu Ali Sami Yıldırım'ın yanında  çalışan Murat Albayrak'ın ise "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6  aydan 15 yıla kadar hapisle cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Cevat Yıldırım'ın örgütün "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ün  kayınpederi olduğu hatırlatılan iddianamede, darbe girişiminden sonra sanık  Yıldırım'ın evinin önünde Adil Öksüz'e ait 34 SIR 49 plakalı otomobilin bulunduğu  belirtilen iddianamede, "Sanığın, hakkında yakalama kararı bulunan Adil Öksüz'ü  darbe teşebbüsünden sonra ikametine aldığı ve bir gece kalmasını sağladığı  anlaşılmıştır." ifadesine yer veriliyor.

Öksüz'ün, Yıldırım'ın evine geldiği sırada orada bulunan baldızı Emine  Şennur Şen'in, Öksüz'ü ikametinde saklayarak kendi örgüt bağını da ortaya koyduğu  ve yetkili makamlara bildirmeyerek kaçmasına imkan sağladığı vurgulanan  iddianamede, sanık Şen'in söz konusu eylemiyle FETÖ'ye bilerek ve isteyerek  yardım ettiği anlatılıyor.

İddianamede, Şen'in örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u  kullandığı, Bank Asya'da hesabının bulunduğu, sanığın eşinin Zaman gazetesi  muhabirliği yaptığı belirtiliyor.

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