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Adını parktan sildiler!

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Adını parktan sildiler!
“1923'te de koskoca 650 yıllık çınara darbe yaptılar" açıklamasıyla Cumhuriyet’i hedef alan AKP'li Esenyurt Belediye Başkanı Kadıoğlu'nun adı Ardahan'daki parktan kaldırıldı.

Esenyurt Belediye Başkanı AKP’li Necmi Kadıoğlu, katıldığı referandum panelinde “1923'te de koskoca 650 yıllık çınara darbe yaptılar. Cumhuriyet kuruldu” demişti. Kadıoğlu’nun bu sözlerinin ardından Ardahan’daki parktan adı kaldırıldı.

Kadıoğlu’nun adının parktan kaldırıldığını duyuran CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Atatürk'e ve Cumhuriyet'e hakaret eden Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'nun Ardahan Hanak'taki parktan adı kaldırıldı!” ifadelerini kullandı.

 

 

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