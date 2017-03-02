Adıyaman'da korkutan deprem

Merkez üssü Adıyaman Samsat olan 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre iller Antep ve Urfa ve Malatya'da da hissedildi.

Adıyaman’ın Samsat İlçesi’nde 11.3 km derinlikte deprem meydana geldi. AFAD’ın açıkladığına göre 5.5 büyüklüğünde gerçekleşen depremin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde pek çok ilde hissedildiği öğrenildi. Samsat’a bağlı Akdamar Köyü muhtarı Necmettin Öztürk köylerinde 15 evin yıkıldığını açıkladı. Depremin ardından bölgede 4’ten büyük 3 artçı sarsıntı daha olduğu bildirildi. AFAD, 14.20 ‘de Merkezüssü Adıyaman Samsat olan artçı sarsıntının büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de Adıyaman depreminin ardından saat 14:18 de merkezüssü Şanlıurfa’ nın Kasımkuyu köyü olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildiğini bildirdi. Depremlerde şu ana kadar can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.



