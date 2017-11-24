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Adıyaman’da tütün işçilerine TOMA’lı müdahale

Adıyaman’da tütün işçilerine TOMA’lı müdahale 1
Adıyaman’da gerçekleştirilen ‘tütün’ eylemine polis ve jandarma müdahale etti. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.
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Yeni Çağ Gazetesi
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