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Adıyaman’da tütün işçilerine TOMA’lı müdahale
Adıyaman’da gerçekleştirilen ‘tütün’ eylemine polis ve jandarma müdahale etti. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.
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BİR DE BUNLAR VAR
Adıyaman’da tütün işçilerine TOMA’lı müdahale
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