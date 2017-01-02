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Adli Tıp'ın önünde acı bekleyiş

Adli Tıp'ın önünde acı bekleyiş
erör saldırısında hayatını kaybedenlerden 26 kişinin yakınları, cenazeleri almak için Adli Tıp Kurumu önündeki bekleyişini sürdürüyor.

İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısında hayatını kaybedenlerden 26 kişinin yakınları, cenazeleri almak için Adli Tıp Kurumu önündeki bekleyişini sürdürüyor.

Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumunda, 26 kişinin cenazesiyle ilgili işlemler devam ediyor.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları, sabahın erken saatlerinden itibaren Adli Tıp Kurumuna geldi.

Yakınlarının cenazelerini almak için bekleyenler, zaman zaman kurumun güvenlik görevlileri ile görüşerek bilgi almaya çalıştı.

Lübnanlıların cenaze işlemleri için Türk konsolosluk görevlileri kuruma geldi. Görevliler, cenazeleri almak için İstanbul'da bulunan Lübnan heyetinin ise daha sonra Adli Tıp Kurumuna geleceğini ifade etti.

Terör saldırısında hayatını kaybeden Heykel Müsellem'in eşi Mirey Müssellem de Adli Tıp Kurumuna gelerek, cenaze işlemlerinin tamamlanması için beklemeye başladı. Yakınlarının desteği ile ayakta durduğu görülen Müsellem, güvenlik görevlilerinin yardımıyla kuruma alındı.

Adli Tıp Kurumunda bulunan 26 kişinin cenazeleri, işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edilecek.

Bu arada yabancı basın kuruluşu temsilcilerinin de gelişmeleri takip ettiği görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mobil büfesinden Adli Tıp Kurumu önünde bekleyenlere çeşitli ikramlarda bulunuluyor. 

İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 39 kişiden 38'inin kimliği belirlenmiş, biri Irak, 11'i Türk, biri ise hem Türk hem Belçika vatandaşı 13 kişinin cenazesi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün ailelerine teslim edilmişti.

Otopsi işlemleri sona erip kimliği belirlenen 25 yabancı uyruklunun cenazesinin ise ailelerinin Türkiye'ye gelmesinin ardından teslim edileceği, bunlardan 7'sinin Suudi Arabistan, 3'ünün Lübnan, 2'şer kişisinin Tunus, Hindistan, Fas, Ürdün ve Irak, birer kişisinin ise Kuveyt, Kanada, İsrail, Suriye ve Rusya Federasyonu vatandaşı olduğunun belirlendiği bildirilmişti. 

Saldırıda yaşamını yitiren bir kişinin ise kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü kaydedilmişti.

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