Bugünkü YENİÇAĞ »

Adli Tıp'ta büyük acı!

»
Adli Tıp'ta büyük acı!
Saldırıda hayatını kaybeden Reina'nın güvenlik görevlisi Fatih Çakmak'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Çakmak'ın ailesi Adli Tıp önünde sinir krizi geçirdi.

Ortaköy’deki terör saldırısında hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Fatih Çakmak’ın otopsi işlemleri tamamlandı. Çakmak’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alınarak Küçükçekmece Mezarlıklar Müdürlüğü’ne götürüldü. Cenazenin çıkışı sırasında Çakmak’ın yakınları sinir krizleri geçirdi. Çakmak’ın abisi Erkan Çakmak, “Aslan gibi Fatih Çakmak yatıyor burada. Reina’da güvenlik görevlisiydi. Bu çocuk ekmek parası için gece gündüz mücadele ediyor.” diye konuştu. Çakmak’ın diğer abisi Erhan Çakmak ise “Benim kardeşimi öldürdüler. Bir hiç uğruna öldü. Bana vatan sağolsun dediler. Eyvallah dedim. Hepsi vatanımız evladı dediler. Öldürdüler. Kardeşimi öldürdüler” diye konuştu.

a1-009.jpga2-007.jpg

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Şehit olan polis 'kim bilir kaçtı yaşınız?' diye sormuştuŞehit olan polis 'kim bilir kaçtı yaşınız?' diye sormuştuTSK'dan açıklama geldi!TSK'dan açıklama geldi!Saldırıda ölen ve yaralananların isimleriSaldırıda ölen ve yaralananların isimleriReina'nın sahibi konuştu!Reina'nın sahibi konuştu!3 ülkeden Türkiye uyarısı!3 ülkeden Türkiye uyarısı!Hain saldırı sonra hastaneye koştular, liste hazırladılar!Hain saldırı sonra hastaneye koştular, liste hazırladılar!Saldırıdan böyle kurtuldular!Saldırıdan böyle kurtuldular!Gece kulübünde kaç kişi vardı?Gece kulübünde kaç kişi vardı?Reina'ya silahlı baskın: 39 Ölü!Reina'ya silahlı baskın: 39 Ölü!Adli Tıp'ta büyük acı!Adli Tıp'ta büyük acı!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti