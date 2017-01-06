Adnan İslamoğulları Ankara'da sevenleriyle buluşacak

Gazetemizin yazarlarından Adnan İslamoğulları, yarın Ankara'da kitap fuarında sevenleriyle buluşacak.

Ülkücü camianın sevilen ismi ve gazetemizin yazarlarından Adnan İslamoğulları, ilk kitabı olan "Bizimkisi Bir Ocak Hikayesi'ni kitabını imzalamaya devam ediyor. Yarın Ankara ATO Kongre Merkezi'ndeki Fuar Alanı'nda Ötüken Yayınları standında sevenleriyle buluşacak. İslamoğlulları, saat 12.00 ile 17.00 arasında kitabını imzalayacak.