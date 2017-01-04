Bugünkü YENİÇAĞ »

Afganistan tezkeresi Meclis'ten geçti

»
Afganistan tezkeresi Meclis'ten geçti
TSK'nın, NATO birlikteliğinde Afganistan'a gönderilmesi kararının 6 Ocak'tan itibaren 2 yıl uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda, TSK unsurlarının, NATO’nun Afganistan’da icra edeceği Kararlı Destek Misyonu ve devamı kapsamında yurt dışına gönderilmesi, aynı amaçlara yönelik yabancı silahlı kuvvetlerin anılan misyona katılmak için Türkiye üzerinden Afganistan’a intikali ile geri intikali kapsamında Türkiye’de bulunması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin Hükümet tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için, 6 Ocak 2017 tarihinden itibaren iki yıl uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi kabul edildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Darbe Komisyonu'ndan açıklamaDarbe Komisyonu'ndan açıklamaSoğuk ve yoğun kar yağışı geliyorSoğuk ve yoğun kar yağışı geliyorÇavuşoğlu, "Teröristin kimliği belli oldu"Çavuşoğlu, "Teröristin kimliği belli oldu"Reina katliamında yeni gözaltılarReina katliamında yeni gözaltılarReina'daki dehşet anlarını anlattılarReina'daki dehşet anlarını anlattılarAfganistan tezkeresi Meclis'ten geçtiAfganistan tezkeresi Meclis'ten geçtiSaldırıyı IŞİD mi yaptı?Saldırıyı IŞİD mi yaptı?Kıbrıs sorunu 2016 sonunda bitecekti ama bitmedi-bitmezKıbrıs sorunu 2016 sonunda bitecekti ama bitmedi-bitmezMHP 3 teşkilatı daha kapattıMHP 3 teşkilatı daha kapattıO saldırı öncesi istihbarat gelmişO saldırı öncesi istihbarat gelmiş
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti