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Afganistan'da peş peşe patlama

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Afganistan'da peş peşe patlama
Afganistan'ın başkenti Kabil'de peş peşe intihar saldılar düzenlendi. İstihbarat merkezini hedef alan saldırıda bir kişi öldü, Emniyet Müdürlüğü binasında ise 35 kişi yaralandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil, şiddetli patlamalarla sarsıldı. Patlamalar, kentin batısındaki Emniyet Müdürlüğü ile doğusundaki istihbarat merkezinde gerçekleşti. Kabil'in her yerinden duyulan patlamalardan sonra çatışma çıktı.

Sağlık Bakanlığı, istihbarat merkezinde en az bir kişinin öldüğünü, Emniyet Müdürlüğü'nde ise 35 kişinin yaralandığını açıkladı.

Al Jazeera Muhabiri Kais Azimi, bomba yüklü aracın intihar saldırganı tarafından patlatıldığını bildiriyor. Azimi, saldırının gerçekleştiği yeri ise, çok önemli ve güvenlikli bir bölge şeklinde tanımladı.

Bir açıklama yapan Taliban, üç hedefe saldırı yapıldığını belirterek patlamaları üstlendi.

Sosyal medyada paylaşılan ilk fotoğraflarda, yoğun bir duman bulutunun gökyüzüne yükseldiği yer alıyor.

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