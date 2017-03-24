Afrin ve Kerkük’te kurulan çirkin tezgâh!

Suriye’de Afrin’e yönelik önlemlerin alınmaması Türkiye’yi zora sokuyor. CHP'li Yılmaz, Türkiye’nin Afrin için bir planının, bir hazırlığının olmamasının bedelinin pahalıya mal olacağını belirtti.



Fatih Erboz / Yeniçağ



CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, “Eğer siz Fırat’n doğusunu temizlemek istiyorsanız o zaman Afrin’e de önlem almalısınız. Afrin’e önlem almadan Fırat’ın doğusu derseniz o zaman hiçbir anlamı kalmıyor. Bugün geldiğimiz noktada eğer Türkiye Afrin’e yönelik bir plan ve hazırlık yapsaydı ne koridor olurdu, ne de Afrin’de özerk bir yapı olurdu” dedi.

Afrin’de geç kalındığını ve bunun bedelinin Türkiye’ye ağır olacağını ifade eden Yılmaz, şunları söyledi: “Türkiye’nin ABD ve Rusya tarafından Menbiç’in şehir merkezinden uzaklaştırıldığını hep birlikte gördük. Yani, Türk Silahlı Kuvvetleri ile PYD arasına Suriye ordusunu yerleştirdiler.

Böylelikle bizim Menbiç’te PYD ile aramıza bir şekilde sınır çekmiş oldular. Elde plan olmaması nedeniyle şimdi Afrin Türkiye’nin kontrolünden çıkmak üzere.” Türkiye’nin Menbiç’te oyalanarak Afrin’in gözden kaçırılmasının sağlandığına dikkat çeken Yılmaz “Şimdi Menbiç’te zaten aramıza PYD ile Suriye Ordusu duvarı ördüler. PYD buradan Afrin’e doğru geldi ve yerleşti.

Kendi kendine bir kanton ilan etti. Şimdi bunun hazırlıklarını tamamlamak için var gücüyle uğraşıyor. Bu konuda ABD ve Rusya ise sessiz kalmayı tercih ediyor. Siz ilk operasyon başladığında sadece Fırat’ın doğusu demeyip Afrin’e de plan hazırlasaydınız o zaman orada istediğiniz sonucu alırdınız. Böyle giderse orada ABD ile Rusya’nın ciddi bir yığınağıyla karşılamış olacağız” diye konuştu.

Afrin’e yapılacak bir planının hem koridoru hem de kantonu engelleyeceğini kaydeden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü “Şimdi ise PYD’ye kaynak sağlamak amacıyla Rakka operasyonu gerçekleştirilecek. ABD ile PYD Rakka’ya

birlikte operasyon yapacak. ABD’nin bu işten vazgeçme gibi bir durumu yok. Böylelikle PYD’nin kuracağı bir devletçiğin, ya da kantonun petrol kaynağı da olmuş olacak. Şu anda bu plan işliyor. Türkiye bunlara karşı önlem almalıydı. Ancak çok gecikti. Suriye’nin kuzeyinde istemediğimiz gelişmeler oluyor.”