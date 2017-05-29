Ağbaba: Kıdem tazminatı fonu hak gasbıdır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba "Kıdem tazminatının fona devredilmesine karşıyız. Biz, sendikaların da talebi olan garanti fonu kurulmasını öneriyoruz"dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, kıdem tazminatının fona devredilmesine karşı olduklarını belirterek, "Biz, sendikaların da talebi olan garanti fonu kurulmasını öneriyoruz." dedi. Ağbaba, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, İş Mahkemeleri Kanun Tasarısı ile hükümetin Kıdem Tazminatı Fonuna ilişkin yürüttüğü çalışmaları eleştirdi. Ağbaba, hükümet tarafından çalışmaları sürdürülen kıdem tazminatı fonuna da değindi. Hükümetin, yeni sistemi, "çalışanlara müjde" olarak sunduğunu dile

getiren Ağbaba, bu kadar faydalı ve emekçilerin lehine bir sistemi ise neden referandum öncesinde gündeme getirilmediğini sordu. Geçmişte benzer şekilde kurulan fonlardaki paraların ilgisiz yerlere aktarıldığını ileri süren Ağbaba, "Deprem vergilerinin duble yollara gittiğini övünerek anlatan bu hükümettir. Bu fonun amacı da yandaş ensesi kalınlara verilecek krediler için bankalara fon yaratmaktır. Geçmişteki fonlarda uygulamalar bellidir. Şimdiye kadar kurulan fonun emekçilerin hayrına kullanıldığı bir örnek yoktur" diye konuştu.

Kıdem tazminatının fona devredilmesinin gelecekte toplu işten çıkarmalara yol açacağını iddia eden Ağbaba, şu değerlendirmelerde bulundu: "AKP'nin amacı Türkiye'de iş güvencesini tamamen ortadan kaldırmaktır. Bu konuda bizim tavrımız nettir; hak gaspına geçiş vermeyiz. Tüm sendikalar kıdem tazminatının fona devredilmesine karşı. Bu planda emekçi lehine tek bir düzenleme dahi yok.

'Kıdem tazminatını artık alabileceksiniz' demenin hiçbir anlamı yok. Hem almaya hak kazanmayı zorlaştırıyorlar, hem de işten kolaylıkla atıldıktan sonra tazminatın önemi ikinci plana düşüyor. Bizim tavrımız nettir; kıdem tazminatının fona devredilmesine karşıyız. Biz, sendikaların da talebi olan garanti fonu kurulmasını öneriyoruz." CHP'nin, kazanılmış hakları geriye götürecek her türlü girişimin önünde duracağını vurgulayan Ağbaba, bu anlamda sendikalar ve emekçilerle işbirliği içinde olacaklarını ifade etti.

Ağbaba, CHP Emek Bürolarının kıdem tazminatına ilişkin çalışması olduğunu belirterek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'yla bir görüşme yaparak bu çalışmayı kendisine aktarmayı planladıklarını da bildirdi. "Bu tasarı basına yansıdığı şekilde TBMM'ye gelirse CHP Grubu emekçinin aleyhine olacak bu düzenlemenin geçmemesi için her türlü direnme hakkını kullanacaktır" diyen Ağbaba, partisinin haziran ayının başında kıdem tazminatıyla ilgili geniş katılımlı bir çalıştay düzenleyeceğini kaydetti.