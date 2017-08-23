Ağbal'dan KDV'de değişiklik açıklaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal, KDV'de düzenleme sinyali verdi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, memur ve memur emeklilerinin maaş zamları, KDV düzenlemesi, kamu tasarrufları ve yeniden yapılandırma konuları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Maliye Bakanı Naci Ağbal, KDV oranları ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Ağbal, şöyle konuştu:

"Katma Değer Vergisi Kanunu'nda radikal değişiklikler yapacağız. Yatırım üzerindeki KDV yükünü işletmede bırakmayacağız. Daha fazla yatırım olsun istiyoruz. Yatırım tamamlanıyor, yatırım dönemindeki KDV işletmede alacak olarak gözüküyor. Biz bunu kaldırmak istiyoruz. İşletmedeki KDV yükünü değiştirecek düzenlemeler yapmak istiyoruz. Birinci önceliğimiz kendi yatırımcımız."

"Ben inanıyorum ki bu sistemleri getirdiğimizde işletmeler finansman yükünden kurtulacak. Kayıtdışı da kalkacak. Bir başka konu, işletmeleri çok doğru olmayan fatura arayışına sürüyor. Fatura komisyonunu ortadan kaldırmak istiyoruz. "Bize bir şey getirme KDV'de ne kadar tahsil etmişsen bize yarısını getir. Sen de rahat et, devlet de rahat etsin" diyeceğiz. Önemli bir reformu bu dönemde yapacağız. KDV oranlarında hassas bir çalışmamız var. Oran çalışmasında sadeleştirme, yerli işletmelerimiz başta olmak üzere lehine çevireceğiz."

Kamunun tasarruf tedbirleri açısından "2018-2020 dönemini kapsayan program, Türkiye ekonomisinde büyüme sağlayan bir dönem olacak. Türkiye'nin yüzde 5 büyüme oranlarına ihtiyacı var. Bu açıdan, büyümeyi yukarı çekecek yapısal düzenlemeler, sürdürülebilirliği sağlayacak konulara öncelik veriyoruz.

2018-2020 dönemini kapsayan program, yüzde 5'in üzerinde büyüme gösterdiği, istihdamı artıran, kamu maliyesi dengeleri son 2 yılda genişlemeci politikaları stabil hale getirip, iyileşmeyi yakaladığımız dönem olacak. 2016-2017 döneminde bir takım vergisel düzenlemeler yapmıştık. Bunlar zamanı geldiğinde kalkacak.

Ekonomi kendi çarkları içerisinde dönecek. Burada kamu büyümeyecek, daha fazla gelir toplayarak vatandaştan vergi alarak değil, etkinliği, verimliği esas alan yaklaşım içerisinde görünüm arz edecek.

Başta cari harcamalar olmak üzere ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız gereken kalemlerde dikkatli olacağız. Ülke olarak ekonomide büyümeyi sağlamak için altyapı yatırımlarında hız kesmememiz gerekiyor. Eğitim, sağlıkbaşta olmak üzere ar-ge, ve inovasyona teşvik vermeye devam edeceğiz ama kamu kendisine çeki düzen verecek. Cari harcamalarla ilgili alacağımız önlemler konusunda hazırlıklar yapılıyor."

"BUNDAN SONRA KİMSE YENİDEN YAPILANDIRMA KANUNU BEKLEMESİN"

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yeniden yapılandırma kanunları ile ilgili olarak "İki yeniden yapılandırma kanunları oldukça başarılı yapılandırmalar oldu. Zaman zaman birtakım çevreler eleştiriler yapıyor. Biz şunu gördük, vatandaş bu kanunlara büyük bir teveccüh gösterdi. Devlet de aslında ciddi bir gelir topladı.

2016 yılında bütçe açığımızın bütçe hedeflerimizin aynı olmasının sebebi, yeniden yapılandırma gelirleri oldu. Burada şunu da yaptık ilk defa, yeniden yapılandırma kanunlarına ihtiyaç duymayacak şekilde, bundan sonra kimse yeniden yapılandırma kanunu beklemesin. Borçlarını ödeme gücü varsa zamanında ödemesi lazım. Son iki yapılandırmada 27 milyar lira gelir topladık. Yine bu çerçevede yaklaşık olarak 138 milyar lira kamu alacağını da yapılandırmış olduk" dedi.