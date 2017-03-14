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Ağca'ya izin verilmedi
Abdi İpekçi suikastının faili Mehmet Ali Ağca, Bolu'da İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde 'bağırsak fıtığı' ameliyatı olan Alaattin Çakıcı'yı ziyarete gitti. Fakat Ağca'ya izin verilmedi. Mehmet Ali Ağca, Çakıcı'yı göremeden hastaneden ayrıldı.
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