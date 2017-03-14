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Ağlamak sağlığa yararlı mı?
Yakın zamana kadar ağlamanın nedeni konusunda bilim insanları ile yazarlar arasında anlaşmazlık vardı. Kral VI. Henry oyununda Shakespeare, "Ağlamak üzüntünün derinleşmesini önler" diye yazmış, Amerikalı yazar Lemony Snicket ise bu konuda şöyle demişti: "Bilin ki uzun bir ağlamanın ardından durumunuzda hiçbir değişiklik olmasa da kendinizi daha iyi hissedersiniz."
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28 ŞUBAT 2017 / Günün Karikatürü / Emre ULAŞ
Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 23 02 2017
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