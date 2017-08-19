Ağrı Devlet Hastanesi'nde skandal

Ağrı Devlet Hastanesi’nde hasta bir kadının koridorlarda yerde uzun süre yatması ve müdahalenin geç yapılması vatandaşların tepkisine neden oldu.

Ağrı Devlet Hastanesi'nde yakınları tarafından hastaneye tedavi olmak için gelen hasta bir kadın koridorda uzun bir süre yerde müdahale edilmeyi bekledi. Hastane çalışanlarının hasta kadına oldukça geç müdahale etmesi vatandaşların tepkisini çekti.

Görüntülere göre; hasta kadına ilk olarak vatandaşlar müdahale ediyor. Kürtçe konuşan bir kadın, “Bir saattir yerdedir” diyor. Bir başka vatandaş ise, “Beyler buraya bir yetkili baksın, burada bir insan ölüyor” diye bağırıyor. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntü binlerce kez paylaşıldı. Uzun süre yerde bekleyen kadına daha sonra hastanede çalışan hemşireler müdahale ediyor.