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Ağrı Devlet Hastanesi'nde skandal

Ağrı Devlet Hastanesi'nde skandal
Ağrı Devlet Hastanesi’nde hasta bir kadının koridorlarda yerde uzun süre yatması ve müdahalenin geç yapılması vatandaşların tepkisine neden oldu.
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