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Ağrı Devlet Hastanesi'nde skandal
Ağrı Devlet Hastanesi'nde skandal
Ağrı Devlet Hastanesi’nde hasta bir kadının koridorlarda yerde uzun süre yatması ve müdahalenin geç yapılması vatandaşların tepkisine neden oldu.
19 Ağustos 2017 Cumartesi 12:50
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