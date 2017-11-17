Ağrı'da 5 terörist öldürüldü

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde devam eden terör operasyonunda öldürülen terörist sayısı 5’e yükseldi. Doğubayazıt ilçesinde de bomba yapımında kullanılan bin 650 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi.

PKK terör örgütüne yönelik Erzurum Bölge Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Ağrı ve Erzurum İl Jandarma Komutanlıklarına bağlı ekiplerce, dün Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi kırsalındaki Kuzey Tepeleri Çepi Bölgesi'nde başlatılan operasyon devam ediyor.

Savaş uçakları ve Atak helikopterleri desteğinde yürütülen operasyonda, şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5 oldu. Teröristlerden 2'sinin güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmada, 3'ünün ise hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi. Operasyonda tespit edilen sığınakta ise akü, kask feneri, kuru fasulye, biber salçası, makarna, mercimek, deterjan, tuz, turşu, tencere, plastik tabak, çatal, kaşık, tornavida, mont, hortum ve branda gibi çeşitli malzemeler ele geçirildi. Malzemeler, Eleşkirt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla bölgede imha edildi.