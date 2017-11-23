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Ağrı'da imam başından vurulmuş halde bulundu

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Ağrı'da imam başından vurulmuş halde bulundu
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı bir köyün imamı, kafasından silahla vurularak öldürülmüş olarak bulundu.

Doğubayazıt ilçesine bağlı Uzunyazı köyü çıkışındaki kırsal alanda yol kenarında, hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile cumhuriyet savcısınca yapılan incelemede, silahla kafasından vurularak öldürüldüğü belirlenen kişinin Uzunyazı köyünde imamlık yapan Ramazan Bozdağ (30) olduğu anlaşıldı.

Bozdağ'ın 2 gün önce memleketi Çorum'dan Uzunyazı köyüne geldiği öğrenildi.

Güvenlik güçleri, cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

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