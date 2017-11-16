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Ağrı'da jetler peş peşe havalandı

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Ağrı'da jetler peş peşe havalandı
Türk Silahlı Kuvvetlerince Ağrı'nın Eleşkirt kırsalına dün düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince Ağrı'nın Eleşkirt kırsalına dün düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Ağrı'nın Eleşkirt kırsalında keşif ve gözetleme vasıtaları ile operasyon yapan birliklere saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik dün hava harekatı düzenlendi.

Harekatta 3 terörist etkisiz hale getirildi, bir barınak imha edildi. Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine döndü.

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