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Ağrı'da PKK operasyonu: 26 gözaltı!

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Ağrı'da PKK operasyonu: 26 gözaltı!
Ağrı merkezli 2 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı merkezli 2 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet yürüten, örgüte üye olan, sosyal medya üzerinden propaganda yapan, örgütün propagandasına dönüşen terörist cenazelerine katıldıkları belirlenen 35 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce Ağrı merkez, Doğubayazıt, Patnos, Diyadin, Eleşkirt, Taşlıçay ilçeleri ile İstanbul'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 26 şüpheli yakalandı.

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Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada bir tabanca ve bu tabancaya ait 9 fişek, 4 av tüfeği ve tüfeklere ait 105 fişek, uyuşturucu madde, örgüt propagandası içeren kitaplar, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları, örgüt mensuplarına ait fotoğraflar, çok sayıda örgütsel içerikli doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Diğer 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. 

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