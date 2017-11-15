Bugünkü YENİÇAĞ »

Ağrı'dan acı haber: 1 asker şehit

»
Ağrı'dan acı haber: 1 asker şehit
Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde PKK terör örgütüne yönelik yürütülen operasyon sırasında çıkan çatışmada,bir uzman çavuş şehit oldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Eleşkirt kırsalında PKK’lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan operasyonda, bugün sabah saatlerinde sıcak temas sağlandı. Eleşkirt ile Erzurum’un Karayazı ilçeleri arasındaki Eyüpkomu köyü yakınlarında teröristlerle çıkan çatışmada bir uzman çavuş ağır yaralandı. Yaralı asker, askeri helikopterle Erzurum’a sevk edildi. Askeri helikopterde durumu ağırlaşınca uzman çavuş, hemen Ağrı Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Jandarma Uzman Çavuş, burada yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Bölgedeki operasyon devam ediyor.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Ağrı'dan acı haber: 1 asker şehitAğrı'dan acı haber: 1 asker şehitYurt dışına çıkmada yeni dönemYurt dışına çıkmada yeni dönemAntalyalı afetzedelerin borçları ertelenecekAntalyalı afetzedelerin borçları ertelenecekEski Çınar İlçe Jandarma Komutanı FETÖ'den tutuklandıEski Çınar İlçe Jandarma Komutanı FETÖ'den tutuklandıAKP 'de grup başkanvekilliği seçimiAKP 'de grup başkanvekilliği seçimiO PKK'lı öldürüldüO PKK'lı öldürüldüCaner Erkin takımla antrenmana çıktıCaner Erkin takımla antrenmana çıktıEmniyet Müdürü'ne saldırıEmniyet Müdürü'ne saldırıBitlis'te patlama: 1 asker yaralıBitlis'te patlama: 1 asker yaralıÇavuşoğlu'ndan İran'a başsağlığı telefonuÇavuşoğlu'ndan İran'a başsağlığı telefonu
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti