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Ağustos dönemi işsizlik rakamları açıklandı

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Ağustos dönemi işsizlik rakamları açıklandı
TÜİK, Ağustos dönemi işsizlik verilerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos dönemi işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarını kapsayan Ağustos döneminde işsizlik oranı yüzde 10.6 oldu. 

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 89 bin kişi azalarak 3 milyon 404 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,7 puanlık azalış ile %10,6 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 0,9 puanlık azalış ile %12,8 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 0,7 puanlık artış ile %20,6 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 0,7 puanlık azalış ile %10,8 olarak gerçekleşti.

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