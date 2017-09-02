Ağustosun zam şampiyonu belli oldu

İTO, ağustos ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ürünün yüzde 18,04 ile yeşil soğan olduğunu açıkladı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından, Ağustos 2017 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı.

Geçen ay İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksinde yer alan 242 ürünün 60'ının perakende fiyatı artarken, 47 ürünün fiyatı düştü, 135 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan yeşil soğan ağustos ayı itibariyle yüzde 18,04 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatlarında artış olan diğer ürünler yüzde 14,47 ile kıvırcık salata, yüzde 12,02 ile ev eşyası harcamaları grubunda yer alan yatak, yüzde 11,17 ile taze fasulye, yüzde 8,29 ile de yumurta olarak sıralandı.

Söz konusu dönemde sivribiber, yüzde 23,91 gerileme ile fiyatı en fazla azalış gösteren ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler yüzde 22,06 ile erik, yüzde 21,39 ile armut ve yüzde 20,83 ile maç giriş bilet ücreti şeklinde sıralandı.

Ağustosta bir önceki aya göre fiyatı en çok artan ve azalan harcama kalemleri şöyle:

Ürün GrubuAylık Değişim (Yüzde)

MEVSİMSEL TARIM ÜRÜNLERİ

Taze Fasulye11,17

Limon6,85

MEVSİMSEL DIŞI TARIM ÜRÜNLERİ

Yeşil Soğan18,04

Kıvırcık Salata14,47

İŞLENMİŞ TARIM-SINAİ ve DİĞER ÜRÜNLER

Yatak12,02

Yumurta8,29

Tüpgaz7,01

Tuvalet Sabunu6,1

Çay6,01

MEVSİMSEL TARIM ÜRÜNLERİ

Sivri Biber-23,91

Erik-22,06

Armut-21,39

Domates-14,07

Karpuz-12,08

Patlıcan-11,76

Yaş Üzüm9,72

Şeftali-7,1

İŞLENMİŞ TARIM-SINAİ ve DİĞER ÜRÜNLER

Maç Giriş Bilet Ücreti-20,83

Ütü-18,59

Elbise-Kadın-15,2

Pardesü-Kadın-10,17

Etek-Kadın-7,76

EtekTakım-Kadın-7,02