Ağzı bozuk ortaklık

Seçim hesabı yapmaktan başka bir çalışmaları yok. Sadece partiyi seçimlere kadar güçlendirmekle meşguller...

Daha düne kadar milliyetçiliği ayaklar altına almışlardı. Bugün gördüler ki toplum, milliyetçilik düşmanlığından rahatsız ve tepkili, hemen ters yüz oldular...

Devlet Bahçeli'nin otağı haline getirilen MHP seçimden önce iktidar partisiyle birleşirse şaşırmayın. Cümle âlem gördü, MHP'nin üst düzey yönetimi siyasal ikbal orada diyerek iktidar partisine destek verdi, her konuda koltuk çıktı, piyon olmayı seçti...

AKP bunu fırsat bilmez mi...

MHP'yi ilhak etmeyi düşünmez mi...

* * *

Ağzı bozuk lider haline gelen Bahçeli ve şürekâsı da siyaseti AKP'ye katılarak sürdürmek isteyecektir... Nitekim Bahçeli'nin bir kurmayı (!) AKP'ye neden destek verdiklerini açıkladı, "İktidarı ülkenin yararı için destekliyoruz" dedi...

Bu desteğin sağladığı yararı gören var mı!?

O kurmayın (!) bu açıklaması birleşme hevesinin sinyallerinden biridir!

* * *

Cumhuriyet Bayramı'nı fırsat bildiler, milliyetçiliğe sarılmaya kalktılar. Ağızlarından Atatürk'ün adı dökülmese bile huzuruna çıktıklarında deftere Atatürk diye yazmak zorunda kaldılar...

Atatürk karşıtlığını alenen yapamıyorlar, zımnen sürdürmeyi yeğliyorlar...

Bu karışık tavırlarına sandık gelene kadar devam edebilirler. Amaç oylarının oranını 50+1 sınırına yükseltmek, aksi halde Beştepe'de oturmak hayal olacak. Bu tehlikeyi savmak için de her tavrı takınmayı mübah sayıyorlar...

Beri yanda ise bir tehlike söz konusu; iktidara oy veren yobaz tayfası, rabiacılar, cemaatçiler, Atatürk karşıtları, hanedan yandaşları, tarikatçılar, şeriatçılar filan oylarını milliyetçilik taslandığı gerekçesiyle AKP'den çekecek. Ne tarafından bakarsanız bakınız AKP'nin geleceği parlak değil, mat ve flu...

* * *

Siyasal süreç böyle işlerken ahali de zamlardan, pahalılıktan, işsizlikten, parasızlıktan şikâyetçi. Beyler ikbal hesabı yaparken insanlar çaresizlikten kıvranıyor. Bu durum herhalde bağışlanacak bir tavır değil...

Halkımız inşallah sandıkta gereğini yapacak...

Fetöcüler İYİ Parti'de değil AKP'de

İYİ Parti, beyleri gerdi. Uyduruk şirketlere para yağdırıp anket yaptırıyorlar... Paranın açmayacağı kapı mı var, cukkayı kapan yeni partiyi yerden yere vuruyor, AKP'nin oy oranını 50+6 olarak gösteriyor...

AKP'nin hayalini patlatan bu sonuç uyduruk bir şirketten geldi. Erdoğan 50 +1 peşinde ya, mutlu olsun diye 50+6 diyerek yapay mutluluk dağıttı...

İYİ Parti ise bin 500 yurttaştan toplam yüzde 6.4 oranında oy almış...

Almış değil, anketörler aldırmış...

Akşener'in dediği gibi korku dağları bekliyor; onu savuşturmak için parayla elde ettikleri yapay sonuçları seyrederek mutmain oluyorlar...

***

Pestenkerani şirketlere daha şimdiden anket yaptıran ve sözde nabız yoklayarak kendine güven beslemeye çalışan AKP'de

konuşlanmış kapçık ağızlar, İYİ Parti'nin gelişemeyeceğini, bunun nedeni olarak da partinin fetöcü bir yapılanma olduğunu gösteriyorlar, iddiaları bu...

Cahil seçmeni etkileyecek bir iftira...

Menşei ise AKP...

Hain cemaatin siyasal ayağı olan AKP, üzerindeki necaseti hasımlarına bulaştırmaya kalkarak adi ve aşağılık bir davranış sergiledi......

Bugün AKP'yi silkeleseler sapır sapır cemaatçi dökülür...

İktidarın Meclis grubu, ağzına kadar -lebalep- cemaat kaçkınıyla dolu ...

Pensilvanya'ya övgüler düzen, dön gel bitsin bu özlem diyen, okullarını, dershanelerini ve yurtlarını öven, etkinliklerini alkışlayan, silahlı kuvvetlere, yargıya, eğitime el ele kumpas kuran, iblisi büyük din âlimi gösterip ayağına adamlar gönderen, çocuklarını cemaatin okullarında okutan, himmet adı altında iblisi paraya boğan ve karun haline getiren cemaatçiler herhalde İYİ Parti'de değil, olamaz da...

Hepsi Adalet ve Kalkınma Partisi'nde...

Halkımız bunu biliyor, o nedenle kendisini kandırmaya kalkanlara gülüyor...

İktidar, partisindeki cemaatçi yığınağını nasıl dikkatlerden kaçıracak, elbet de fitne ve fesada saparak, iftira ederek...Uyduruk anketçilerle bunu sağlamaya çalışıyorlar...

Müddei, çıksın meydana İYİ Parti'de fetöcü bulunduğunu ispatlasın...

İspatlayamazsa şerefsiz, namussuz ve alçak sınıfına dahil olacağı çoktan söylendi... Tekrara gerek var mı!

***

İYİ Parti'nin bünyesi, tefessüh etmiş bir organın naklini kabullenmez, reddeder, karşı tavrını da koyar.

Bu hassasiyetin bir tek İYİ Parti'de olduğunu kör gözler bile gördü, sadece kapçık ağızlı anket şirketleriyle AKP'liler göremedi...

FİSKELER

Bütçesi görüşülürken ortaya çıktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 36 başdanışmanı varmış. Danışmanlarının sayısına gelince o açıklanmadı. Başdanışman maaşı da 6 bin 400 lira... Beştepe'deki görkemli sarayın yıllık maliyeti ise 1 milyar 370 milyon lira...

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Marmaris'te bir devlet konuk evi var, yeniden düzenlenmesi için harcanan para 12 milyon 125 bin lira. Yıllık masrafı bilinmiyor, çünkü açıklanmıyor. Çalışma ofisleri için harcanan paralarla personelin maaşları da bilinmeyen rakamlar arasında...

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Suriye'de 400 değil, 4 bin ABD askeri olduğu açıklandı; rakamı ağzından kaçıran tümgeneral James Jerard. Eskiden hesap soruyorduk, bugün ondan da vazgeçtik, oturduğumuz yerden birkaç cümleden ibaret göndermeler yaparak sözde tavır koyuyoruz...