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Ah koltuk, ah menfaat; sen nelere kadirsin!

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Ah koltuk, ah menfaat; sen nelere kadirsin!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP'ye yanaşıp onun gölgesine girmekten memnun mu?

Bahçeli'nin ortağı olduğu ve canhıraş bir şekilde desteklediği AKP bakın neler yapıyor?

 İktidar partisi, Kuzey Irak Kürt Bölgesi Başkanı Mesud Barzani'yi karşılarken İstanbul Atatürk Havalimanı ile Ankara Esenboğa Havalimanı'nda, olmayan bir devletin bayraklarını göndere çektirdi.

Neden?

Oy için yapmayacakları şey yok!

AKP referandumda terör çetesi PKK'yı destekleyenlerin, yani terör yanlılarının oylarını almayı amaçlıyor. Barzani'yi "Devlet Başkanı" gibi karşılamalarının sebebi bu...

Oysa dünyada Kürdistan diye bir devlet yok. Olmayan devletin, başkanı da, bayrağı da olmaz! Daha önce Türkiye'ye ağır lâflar söyleyen, hatta tehdide varan utanmazca ifadeler kullanan Barzani'ye devlet başkanı muamelesi yapılması gerçek yurtseverleri çok üzdü.

Devlet Bahçeli, daha önce "Ha Öcalan, ha Barzani! Aralarında bir fark yok!" diyor ve ikisini de PKK'lı olmakla suçluyordu! Şimdi Barzani'yi el üstünde tutan AKP'yi nasıl destekleyebiliyor?

Ah koltuk, ah menfaat! Sen nelere kadirsin?

Rahmi Turan Sözcü

 

 

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KARİKATÜR: LATİF DEMİRCİ/HÜRRİYET

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