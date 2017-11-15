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"Ahirette sizi Atatürk ve Zübeyde Hanım’ın elinden kim kurtaracak?"

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"Ahirette sizi Atatürk ve Zübeyde Hanım’ın elinden kim kurtaracak?"
Atatürk'e yapılan hakaretlere tepki gösteren Kırklareli İl Müftü Yardımcısı Adnan Zeki Bıyık, "Ahirette sizi onun ve Zübeyde Hanım’ın elinden kim kurtaracak?" dedi.

Kırklareli İl Müftü Yardımcısı Adnan Zeki Bıyık bir internet sitesine yazdığı 'Atatürk dinsiz ise biz neyiz' başlıklı yazısında, "Atatürk ölmüş gitmiş, ismini bir şekilde 'tarihe' yazmış, yapıp ettiklerinin hesabını tıpkı bize soracağı gibi ona da Allah soracak, diğer taraftan size göre önceden iyiydi sonra da kötü ise, son dönemlerini biliyor muydunuz?" dedi.

Adnan Zeki Bıyık'ın yazısı şu şekilde:

"Efendim her 10 Kasımlarda bir saldırmadır başlar. Vay Atatürk şöyle rakıcı, böyle hoca düşmanı, şöyle dinsiz böyle böyle kitapsız filan… Nasıl dinsiz kitapsızsa, ona sövenlerin önemli bir kısmı kitaplı olduklarından, daha ellerine bir kez bile Kuran’ı alıp okumamışlar, ama dinsiz dedikleri adam Kuran’ı defalarca okumuş üstünde hocalarla mütalaa yapmış, hatta kendisi devamlı okuduğu Kuranın üstüne küçük küçük notlar düşmüş…

ZÜBEYDE HANIM'IN ELİNDEN KİM KURTARACAK

Atatürk ölmüş gitmiş, ismini bir şekilde 'tarihe' yazmış, yapıp ettiklerinin hesabını tıpkı bize soracağı gibi ona da Allah soracak, diğer taraftan size göre önceden iyiydi sonra da kötü ise, son dönemlerini biliyor muydunuz? Bazı yanlış işlerinden dolayı tevbe edip etmediğini biliyor musunuz? Hayır. Peki islamiyette aslolan hüsn-ü niyyet beslemek değil midir? Ya dediğim gibiyse Ahirette sizi onun ve Zübeyde Hanım’ın elinden kim kurtaracak?"

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