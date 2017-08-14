Ahlak hedefiniz var mı?

Bana son bir hafta içerisinde gelen onlarca elektronik postadan birinde yazan dikkat çekici ifade şöyle:

"Köpekler istedi diye atlar ölmezmiş"...

Burada atlar kim, köpek kim olarak görülüyor anlatacağım.

İki hafta önce sessiz sedasız kapatılan bir olayı kamuoyuna duyurdum.

Mide bulandırıcı bir olay. Utanılacak bir olay!

4 ahlaksız insan kendi personelinin namusuna göz dikiyor. Bunu yaparken de bankanın imkânlarını kullanıyor.

Olay Avrupa sermayeli bir bankanın Avrupa 2. Bölge Müdürlüğünde oluyor.

Gencecik kızlar, bu ahlaksız yöneticiler tarafından kötü emellerine alet ediliyor. Bir dönemin Nuri Alço filmlerinden bile beter bir olay.

Bankacılık dünyası adeta ayağa kalktı. Çünkü olay çok çirkin ve ahlaksızca.

Sektörün itibarını ayaklar altına alan bir olay.

Olay aslında kriminal bir olay. Ancak banka olayı sessiz sedasız kapatmaya çalışıyor.

Gencecik kızlar bu yöneticiler tarafından hangi vaatlerle kandırıldı?

Bu olayda bu yöneticiler bankanın hangi imkânlarını kullandı?

Bunlar araştırılmadı ve olay kapandı.

Olayı gün ışığına çıkarttığım için ve bunun sorumlularının da ortaya çıkartılmasını istediğim için hakaret dolu mesajlar alıyorum.

Köpekler istedi diye atlar ölmezmiş!

Hepsi sahte isimlerle yazılmış elektronik postalar. Kendini at sanan yalakalar.

Zaten bankacılık sektörü yalakalık haline gelmedi mi?

Bölge müdürlerine verilen sınırsız güç ve sorumsuzluk, sektörde mobbingin tavan yapmasına neden olmadı mı?

Adı skandala karışan 4 ahlaksızı kim oraya atadı? Ve dahası ne için atadı?

Daha önce o bölgede kaç şube müdürü bu bölge müdürü tarafından sırf bu ahlaksız insanlara yer açılması için kovuldu?

Şu ana kadar aynı bölge müdürü tarafından sırf yalakalık yapmadığı için atılan 3 şube müdürü ile konuştum. Hepsi eğitimli ve bankacılık alt kültürüne sahip insanlar. Bunlar sadece bu bölge müdürü tarafından sevilmediği için, kendine yalakalık yapmadığı için kovuldular. Çünkü onlar işlerini, yani adam gibi bankacılık yaptılar.

Yerlerine atanan insanlar ortada.

Gencecik personellerini bankanın imkânlarını kullanarak kötü emellerine alet eden yöneticiler.

Şimdi bu Avrupa sermayeli bankanın değerli genel müdürüne soruyorum:

Bankanızın mevduat, sigorta, kredi ve kart hedefleri var.

Peki AHLAK HEDEFİ var mı?

Eğer böyle bir hedefiniz varsa liyakati değil de yalakalığı baz alan ve bu ahlaksız insanları özel nokta ataması ile göreve getiren bölge müdürü ile ilgili ne yaptınız?

-Kriminal bir olayı sırf rakamları iyi diye kapattınız mı?

-Bu bölge müdürü tarafından göreve geldiği günden bu yana kaç şube müdürü işten atıldı, bunların performansı neydi ki kovuldu diye hiç incelediniz mi?

-Bunların arasında yetişmiş ve iyi eğitimli insanlar vardı. Bunları hiç dinlediniz mi?

-Bu bölge müdürü tarafından saçma sapan nedenlerle kovulan personeller bankanıza karşı dava açtı ve kazandı. Hiç ne oluyor dediniz mi?

-Bölgedeki personeli her fırsatta "tazminatsız" kovma ile tehdit eden bu bölge müdürü hakkında ne düşünüyorsunuz?

Yoksa siz de "köpekler istedi diye atlar ölmez" diyenlerden misiniz?