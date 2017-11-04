Ahlat başlangıçtı, artık durmak yok

Meral Akşener'in 2 günlük Ahlat programı tamamlandı.

Akşener'in son gün programı da yoğun geçti. Sabah, Ahlatlı kadınlarla buluşup birlikte kahvaltı yaptı. Yaklaşık 200 kişilik salonda hiç boş yer yoktu. Oturduğu masanın hemen arkasına ise "Umudun güneşi Ahlat'tan doğuyor" yazısı asılmıştı. Akşener kadınlarla buluşurken partililer ise kendi aralarında gündem değerlendirmesi yapıyordu. Ana konu ise Hande Fırat'ın CNN Türk'te gazeteci konuklarıyla yaptığı programdı. İYİ Parti'nin başarısız olacağı, MHP'den oy alamayacağı, anketlerde çakılacağı ve son olarak yerel seçimlere katılmayacağı iddialarına tepkiler vardı. Programda her siyasi görüşten bir gazeteci olmasına rağmen, İYİ Parti'yi takip eden hiçbir gazetecinin çağrılmaması da eleştiri konularından biriydi. Akşener de kahvaltı sonrasında basın mensuplarının karşısına geçince aynı konuya değindi. İttifak iddialarına açıklık getiren Akşener, henüz bir haftalık parti olmalarına rağmen ittifaklara sokulmalarını hayretle karşıladığını belirttip, Kılıçdaroğlu ile en son ramazan ayındaki iftarda görüştüklerini ekledi.

Adilcevaz'da Akşener şaşkınlığı

Akşener'in Ahlat'tan sonraki durağı Adilcevaz'dı. İlçede son genel seçimlerde HDP'ye yüzde 51.3, AKP'ye 39.6, MHP'ye yüzde 3.9, CHP'ye ise yüzde 3.6 oy çıktı.

Meral Akşener için ilçe merkezine "Adilcevaz'a hoşgeldiniz" pankartı asılmıştı. Yaklaşık 50 polisin güvenliği sağladığı programda Akşener her zaman yaptığı gibi ana caddede yürüyüşüne başladı. Esnafın büyük bir bölümü dükkanlarının önüne çıkmış Akşener'i bekliyordu. Yürüyüş boyunca sık sık yolu kesildi ve "Şu ekonomiye, işsizliğe ve sahipsizliğimize bir çare bulun" talepleriyle karşılaştı.

Akşener yürüyüşünü meydandaki bir çay bahçesinde sonlandırdı. Kendisine burada incir ve ceviz ikram edildi. Özellikle yaşlı-genç herkesin en büyük problemi ekonomiydi. Her geçen dakika etrafındaki yoğunluk öylesine arttı ki gazeteciler olarak çevresinden uzaklaşmak zorunda kaldık.

Adilcevaz'dan yoğun ilgiyle ayrılan Akşener, İstanbul'a dönüş yolunda önce yoldaki güvenlik noktasına uğradı. Bir korucu köyü olan Bahçedere'ye yakın bir noktada aracını durdurdu. Görevli polis ve korucuların tek tek elini sıkarak, son terör saldırılarından dolayı baş sağlığı diledi.

Sonrasında Abdurrahman Gazi türbesini ziyaret eden Akşener ve beraberindekiler oradan havalimanına geçtiler.

"Ahlat başlangıçtı, artık durmayacağız"

Havalimanındaki yoğun tebrik ve fotoğraf taleplerine rağmen bize özel vakit ayıran Akşener, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

2 günlük Ahlat programının umduğunun üzerinde bir ilgiyle karşılandığını söyleyen Akşener, "Bu bir başlangıçtı, artık bize durmak yok" ifadelerini kullandı.

Bundan sonraki durağının Edirne olacağını belirten Akşener, "Tüm arkadaşlarımızla birlikte vatanın her köşesine gideceğiz, kendimizi anlatacağız" dedi.

Akşener, bölgenin ilgisiz bırakıldığını vurgularken, "Buradaki vatandaşlarımızı terör korkusundan kurtarmak önceliğimizdir. Bölgede üzüldüğüm bir diğer konu da gençlerin uyuşturucu madde kullanımı... Ne yazık ki çok yaygın... Evlatlarımızın gözlerimizin önünde erimesine müsaade etmeyeceğiz. Uyuşturucunun arkasındaki ana unsurun da terör örgütü olduğunu biliyoruz" şeklinde konuştu.

Akşener, bir aksilik olmazsa 11 Kasım'da parti genel merkezlerini açmayı planladıklarını söyledi.

Genel olarak gözlemlerimizi aktarmak gerekirse; Akşener'e ciddi bir yöneliş var. Hem de HDP ve AKP'nin güçlü olduğu bölgelerde. Konuştukça, dinledikçe, anlattıkça insanları etkileme özelliğine sahip. Büyükşehirlerde ve sahil kesiminde ise ilk gelen anket sonuçları oldukça yüksek.

Akşener bu tempoda siyasetini sürdürür, aynı doğrultuda parti teşkilatlarını da kurarsa siyasette taşları yerinden oynatacak gibi gözüküyor.