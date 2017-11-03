Ahlat’ta neler oldu?

İYİ Parti’nin kurucu Genel Başkanı Meral Akşener ilk il dışı gezisini Ahlat’a gerçekleştirdi.

İstanbul’dan itibaren programını takip ettiğimiz Akşener’e İYİ Parti’nin divan kurulu üyeleri de eşlik etti.

Akşener’in uçağının dümeninde ise bir kadın pilot vardı. Anonsuna başlarken “Bugün aramızda özel bir misafirimiz, Meral Akşener Hanımefendi var” dediğinde uçağın büyük bir bölümünden yükselen alkış sesi dikkat çekiciydi.

Yolculuk sırasında televizyon kanallarının Akşener ile röportaj sırasına girmelerine de şahit olduk.

Muş Havalimanı’na indiğimizde İYİ Parti’nin teşkilatları hazır bekliyordu. Partinin kurucu üyelerinin yanı sıra birçok vatandaş da Akşener’i karşılamaya gelmişti.

Buradan yola çıkan konvoyun ilk durağı Tatvan oldu. Merkezde yer alan bir kahveye konuk olan Akşener, burada önemli mesajlar verdi. Vatandaşların kendisini göremediklerini söylemesi üzerine sandalyenin üzerine çıkan Akşener buradan Tatvanlılara seslendi.

Sık sık bölgeye geleceğini belirten Akşener, “Ahlat’ta ev almak istedim ama paramız yetmedi. O yüzden biz de ev kiraladık. En büyük hayalim burada bayramlarımızı birlikte geçirmek. Eşim ve oğlum burada bayram namazını sizlerle kılacak. Bayram soframıza hep birlikte oturacağız” dedi. Akşener’in bu sözleri, sayısı her dakika artan kalabalıktan büyük ilgi gördü, alkış sesleri yükseldi.

Tam bu sırada kalabalığın arasından bir vatandaşın sesi yükseldi: “Buraya her gelen siyasetçi aynı şeyleri söyleyip gidiyor. Sonrasında kimseler gelmiyor. İşimiz yok, paramız yok, çaresiz kaldık” dedi.

Akşener, “Muhterem buraya gel buraya, buradan seslen” diyerek yanına çağırdı.

“Size söz veriyorum biz onlar gibi olmayacağız. Buraya yatırımların yapılması, ekonominin canlanması için her çabayı göstereceğiz, size burada söz veriyorum” diyen Akşener karşısında, vatandaşın söyledikleri çok önemliydi...

“Bugüne kadar hep AKP’ye oy verdim ilk seçimde oyum sizindir.”

İlk etapta tepki gösteren vatandaşın bu sözleri toplanan kalabalık tarafından coşkuyla alkışlandı.

Akşener’in Tatvan merkezindeki açıklamalarının yanı sıra ortamdaki pozitiflik dikkat çekiciydi.

Akşener konuşurken vatandaşlar sık skk araya girip, soru sordular. Ne bir ters cevap verildi, ne de herhangi bir gerginlik yaşandı.

Tatvan’da ilk dakikalarda Akşener’e temkinli yaklaşan kalabalık, konuşma bittiğinde Akşener’i arabasına kadar alkışlarla uğurluyordu.

Bu tablo Akşener’in lider imajı hakkında önemli ipuçları veriyor. Çünkü vatandaşla temas edip konuştukça kitlelerin kafalarındaki soru işaretlerini kaldırabilme yeteneğine sahip. Araya duvar örmüyor, aracı koymuyor bizzat kendisi muhatap oluyor.

Tatvan’dan sonraki durak ise Ahlat oldu. Tarihi Selçuklu mezarlarını ziyaret eden Akşener, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

“FETÖ iftirası tutmadı”

Kendilerine yöneltilen suçlamaların tutmadığını ifade eden Akşener şunları söyledi: “Türkiye’nin en önemli sorunu FETÖ ile mücadeledir. Bu konuyla ilgili tarafımıza çeşitli isnatlarda hatta iftiralarda bulunulmuştu. Ancak bunların hiçbirisi tutmadı. Biz başından da söyledik varsa bir sızma harekatı bize bildirin biz gereğini yapalım bunların hiçbiri olmadı. Aynı şekilde ilçe teşkilatlarımızda da böyle bir sıkı düzen kuruyoruz. Şimdi öyle olunca ‘Niye güneş?’, Size ne! Efendim ‘Adı neden İYİ’ öyle istedi gençler, dikkat ederseniz ben insanları dinliyorum. Miting yapmak varken biz kendiliğinden toplanan insanlarla dertleşiyoruz.

Demokrasiye uygun ve en esnek parti tüzüğünü düzenledik. Genel idare kurulumuz partinin merkezinde. Kurmaylarımızla her gün ne oldu ne bitti ne demeliyiz oturup konuşacağız.”

“İYİ parti ismi tutar mı diye 3 gün düşündüm”

Selçuklu mezarlarının ziyareti ve dua okunmasının ardından sıradaki durak Ahlat’ın merkezi oldu.

Ahlat son genel seçimlerde HDP’nin yüzde 53, AKP’nin yüzde 37, MHP’nin ise yüzde 4.9 oyunu aldığı bir yer.

Akşener, kent merkezinde uygun gördüğü bir çay bahçesine yanına kadın yöneticileri alarak oturdu. Yine spontane gelişen bir durum oluştu.

Akşener buradaki açıklamalarında ise gençliğe vurgu yaptı, “Bu güneş amblemini gençlerimiz buldu. Bana kalsa adaletin, demokrasinin içinde geçeceği bir logo yaptırırdım. Ama sonradan anladım ki bu güneş, gençliğin aydınlığı, gençliğin güneşi, böyle karar verildi. Partinin ismini ise 3 gün boyunca epey düşündüm. Tutar mı, tutmaz mı... Ama aradan geçen 1 haftada çıkan haberler gösteriyor ki fazlasıyla tuttu.”

NATO tartışmaları

NATO tartışmalarına da değinen Akşener, “Parti programlarının hiçbirinde NATO karşıtlığını ifade eden bir yorum bulunmuyor. Ayrıca birileri bunu getirip Meclis’e oyladı mı ki bizi eleştiriyorlar. Hatta bir KHK çıkarıp NATO’dan da çıkabiliriz, madem bizi eleştiriyorlar, buyursunlar kendileri yapsınlar. Ayrıca aydınlarımızın NATO konusunda eleştirilerini dikkatle dinliyorum ve hepsinden yapıcı eleştiriler alıyorum” şeklinde konuştu.

Yurt gezilerine ara vermeksizin devam edeceklerini belirten Akşener, vatandaşla buluştukça, konuştukça enerji toplayan biri...

Kullandığı pozitif söylem Türk siyasetinde ciddi bir karşılık bulacak gibi gözüküyor.