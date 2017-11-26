Ahmet Burak Erdoğan gözaltına alındı iddiası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Ahmet Burak Erdoğan'ın İtalya'da gözaltına alındığına dair iddialara Saray'dan çok sert açıklama geldi.

OdaTV'nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Ahmet Burak Erdoğan'ın İtalya'da gözaltına alındığına ilişkin iddialara avukatından açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank’ın Twitter’dan paylaştığı o açıklamada, Av. Ahmet Özel "Bu bilgiler yalandır ve belirli bir amaca hizmet etmek için kasıtlı olarak uydurulmaktadır" bilgisini verdi.

Av. Ahmet Özel'in açıklaması şöyle;

"Bu akşam saatlerinden itibaren bir kısım twitter hesaplarından, müvekkilim Ahmet Burak Erdoğan'ın İtalya'da göz altına alındığına ilişkin bilgiler verilmiştir. Bu bilgiler yalandır ve belirli bir amaca hizmet etmek için kasıtlı olarak uydurulmaktadır.

Bu yalan ve yanlış bilgilerin, hangi kirli ellerin ürünü olduğu aşikardır. Bu yalan haberlerle gündemi değiştirmek isteyen kirli ittifaklarla hukuki mücadelemiz devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İşte o paylaşım ve açıklama: