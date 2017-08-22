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Ahmet Çakar'dan Hakan Hepcan'a: "Irkçı bir şerefsizsin..."

Ahmet Çakar'dan Hakan Hepcan'a: "Irkçı bir şerefsizsin..."
'Sosyal medya fenomeni' Hakan Hepcan'ın Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis'le ilgili yaptığı ırkçı paylaşıma bir tepki de spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar'dan geldi.

Beyaz TV'de 'Derin Futbol' programında yorumcu olan Çakar, telefonla programa bağlanan Hepcan'a, "Irkçı bir şerefsizsin, maçan yiyorsa beni mahkemeye verirsin, vermezsen şerefsiz oğlu şerefsizsin" dedi.

Dün (21 Ağustos 2017) Hakan Hepcan resmi Twitter hesabından siyah futbolcu Gomis'le ilgili "Bizim takım oturana kadar lig biter hacı. Galatasaray'da bi tane maymun var topa düşmanı gibi vurup yere falan atıyo kendini işimiz çok zor" yazdığı bir paylaşımda bulunmuştu.

 

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