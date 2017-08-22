Ahmet Çakar'dan Hakan Hepcan'a:"Irkçı, vatan haini, şerefsiz..."

Sosyal medya fenomeni' Hakan Hepcan'ın Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis'le ilgili yaptığı ırkçı paylaşıma bir tepki de spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar'dan geldi.

Beyaz TV'de 'Derin Futbol' programında yorumcu olan Çakar, telefonla programa bağlanan Hepcan'a, "Irkçı bir şerefsizsin, maçan yiyorsa beni mahkemeye verirsin, vermezsen şerefsiz oğlu şerefsizsin" dedi.

Dün (21 Ağustos 2017) Hakan Hepcan resmi Twitter hesabından siyah futbolcu Gomis'le ilgili "Bizim takım oturana kadar lig biter hacı. Galatasaray'da bi tane maymun var topa düşmanı gibi vurup yere falan atıyo kendini işimiz çok zor" yazdığı bir paylaşımda bulunmuştu.





Dün gece Beyaz TV'de yayınlanan 'Derin Futbol' programına telefonla bağlanan Hakan Hepcan ve Ahmet Çakar'ın yaşadığı diyaloğunun ilgili kısmı şöyle:

Ahmet Çakar: Şerefsiz! Ulan sen nasıl olur da 35 yaşında İzmirli, ben konuş demeden konuşma!

Hakan Hepcan: Ben şerefsiz lafını kabul edemem.

A.Ç: O zaman mahkemeye git! Bak evlat, Hakan, izin almadan konuşursan...

H.H: Kabullenmiyorum şerefsiz lafını, yayından ayrılacağım, özür diliyorum herkesten.

A.Ç: Ayrılma! Yayından ayrılma, burası hamam gibidir, terleyeceksin! 80 milyon insanın geleceğine, böyle sıyıramazsın, daha kötü yaparım! Sakın böyle boğuntuya getirme, kapatırsan arkandan konuşurum. Sen vatan hainlerini öven ırkçı bir şerefsizsin, eğer beni mahkemeye vermezsen şerefsizsin. Hakan Hepcan mısın nesin bilmiyorum bir darbeye ‘İyi geldi’ diyebilecek kadar öven bir vatan hainisin, ırkçı bir şerefsizsin. Maçan yiyorsa beni mahkemeye verirsin, vermezsen şerefsiz oğlu şerefsizsin.