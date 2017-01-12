Ahmet Çalık Galatasaray’da

Galatasaray, bir süredir peşinde olduğu Ahmet Çalık transferi ile ilgili Gençlerbirliği ile anlaşmaya vardı.

Galatasaray, ara transfer döneminde ikinci transferini savunmaya yaptı. Serdar Aziz’in sakatlığı, Chedjou’nun ayrılacak olması, Koray Günter’in henüz fizik olarak tam kapasiteye gelememesi nedeniyle stoper takviyesi için uzun süredir arayışta olan sarı-kırmızılı ekip, Gençlerbirliği’nde forma giyen Ahmet Çalık’ı kadrosuna kattı. Ankara temsilcisinin başkanı İlhan Cavcav’ın 5 milyon Euro’dan kapı açtığı Ahmet Çalık için sıkı bir pazarlık sonrası 2.5 milyon Euro’ya anlaşma sağlandı. Galatasaray ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak olan milli stoperin, yıllık garanti 900 bin Euro kazanacağı öğrenildi.

AHMET ÇALIK KİMDİR?

Futbola 2004 yılında Gençlerbirliği altyapısında başlayan Ahmet Çalık, 2011’in yaz mevsiminde profesyonel olup A takımına yükseldi. A takımın sezon hazırlık kamplarına, bazı antrenmanlara ve resmî müsabakalara takımı ile çıksa da ilk sezonunda Gençlerbirliği’nin A2 takım’da görev yaptı. Aynı sezon sadece 3 Türkiye Kupası maçında sahada yer aldı. 2012-13 sezonunda, 21 Nisan 2013’te Fenerbahçe ile oynanan Süper Lig maçında ilk kez A takım forması giyen Ahmet Çalık, kendi mevkiisinde oynayan Ante Kulušić’in ve Debatik Curri’nin sakatlığı nedeniyle kendine ilk on birde yer bularak defansın ortasında sahaya çıktı. Bu maçta gösterdiği performansla 2-0’lık galibiyete katkı sağlayan futbolcular arasına girince sonraki 4 lig maçında da ilk on birde genç yaşına rağmen forma fırsatı bulup toplamda 5 lig maçında forma giydi. Ahmet Çalık, 30 top kesme 40 kez de rakip atak durdurma performansıyla oynadı. Savunmada sadece bir top kaybı yapan Ahmet maç başına 57 pas ortalamasıyla oynadı. 2013-2014 sezonunun devre arasında, Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu’nun 14 Ağustos 2013 tarihindeki toplantısında yürürlüğe koyduğu “Genç Futbolcu Teşvik Sistemi”ne göre, Süper Lig’de 1,170 dakika sahada kalma başarısı gösteren Ahmet Yılmaz Çalık, kulübüne 150 bin lira kazandırdı. 2015-2016 sezonu içerisinde kaptanlık görevini üstlendi.

17 yaş altı millî takımdan itibaren sıklıkla millî takımlara da çağrılan Ahmet Çalık, 3 kez Türkiye U-16, 14 kez Türkiye U-17, 6 kez Türkiye U-18 16 kez Türkiye U-19 ve 6 kez de Türkiye U-20 forması olmak üzere toplam 45 kez millî formayı giymiştır ve bu müsabakalarda 3 gol kaydetmiştir. 17 yaş altı millî takımla 2010 Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası’na katılan Ahmet’in de yer aldığı Türkiye, yarı finalde İspanya tarafından elendi. 20 yaş altı millî takımla 2013 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası’na katılan Ahmet,[4] Son 16’ya kalma başarısını yakaladı. Türkiye 21 Yaş Altı Millî Futbol Takımı formasını da ilk kez 2009 Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası elemeleri kapsamındaki Malta U-21 maçında giydi.[5] Türkiye Millî Futbol Takımı formasını da ilk kez 17 Kasım 2015 tarihinde Yunanistan ile oynanan özel maçta giydi.