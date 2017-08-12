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Ahmet Davutoğlu yeni göreve mi getiriliyor?

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Ahmet Davutoğlu yeni göreve mi getiriliyor?
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanı yazar Atılgan Bayar, Twitter'dan yeni dönemde AKP'nin parti içi görevlendirmelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanı yazar Atılgan, Bayar sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Davutoğlu'nun yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında önemli bir görev üstleneceğini iddia etti.

Bayar paylaştığı mesajda, "Yakın bir zamanda Ahmet Davutoğlu'nun sistemin içinde, Reis'in yanında önemli bir görev üstleneceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

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