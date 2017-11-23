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Ahmet Davutoğlu'nun konferansı iptal edildi

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Ahmet Davutoğlu'nun konferansı iptal edildi
AKP Konya Milletvekili Davutoğlu'nun Marmara Üniversitesi'nde yapacağı konferans iptal edildi. Konferansı tertip eden Sosyal Araştırmalar Öğrenci Topluluğu tarafından yapılan açıklamada, iptale gerekçe olarak "elimizde olmayan sebepler" gösterildi.

Marmara Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Öğrenci Topluluğu, eski Başbakan ve AKP Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu'nun 'Duruş' adlı yeni kitabıyla ilgili olarak 'Bilgiden Bilince Ahlaktan Davranışa' başlıklı bir konferans düzenleyeceğini duyurdu.

27 Kasım tarihinde yapılacağı açıklanan bu konferans bugün iptal edildi. Öğrenci topluluğu, 'elde olmayan sebeplerden dolayı' konferansın iptal edildiğini açıkladı ve üniversite yönetiminin böyle bir karar aldığını belirtti.

DAVUTOĞLU'NA YAKIN KAYNAK DOĞRULADI

Hürriyet'in aktardığına göre, Davutoğlu'na yakın bir kaynak iptal kararını doğrularken şu ifadeleri kullandı:

"Normalde bu konferansa izin verilmişti. Bunun üzerine hocaya yakın kişiler de üniversite yetkilileriyle temasa geçtiler. Ancak bu noktada güvenlik gerekçe gösterilerek konferans iptal edildi. Son tahlilde bu üniversite yönetiminin inisiyatifiyle oldu. Hoca gençlere hitap eden 'Duruş' kitabıyla ilgili bir konuşma yapacaktı. Öğrenci topluluğu uzun süredir davet ediyordu, hoca da kitap çıkınca kabul etti. Hoca daha önce, 28 Şubat zamanında bu üniversitede öğretim üyeliği yapmış biri, şimdi bu üniversitede konuşamıyor."

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