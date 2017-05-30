90 yaşında hayata veda eden Ahmet Er, son yolculuğuna uğurlandı. Er'in cenazesine Ülkücü camianın önde gelen isimleri katıldı.

Dün hayatını kaybeden ülkücü hareketin sembol isimlerinden ve MHP'nin ve BBP'nin kurucularından biri olan Ahmet Er, son yolculuğuna uğurlandı.

27 Mayıs 1960 ihtilalinde Milli Birlik Komitesi Üyesi olan dün vefat eden 90 yaşındaki Ahmet Er, ülkücü camiayı bir araya getirdi.

Ahmet Er'in doğduğu ve son yıllarını geçirdiği Akhisar'ın Sünnetçiler Mahallesi'ndeki cenaze törenine büyük birlik partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Ak Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, MHP Genel Başkan adayı Ümit Özdağ, çevre ilçelerin BBP il ve ilçe yöneticileri, Alperen Ocakları yönetici ve üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ahmet Er’in şehit genel başkanları Muhsin Yazıcıoğlu’nun çok değer verdiği bir zat olduğunu ve en son geçen hafta kendisini ziyaret ettiğini ve gençlere yönelik birçok nasihatte bulunduğunu kaydetti.

Çiftçilik yapıyordu

Uzun yıllar siyaset ve yazarlıkla uğraştıktan sonra eşi Melahat Er ve oğulları ile birlikte doğduğu köy olan Sünnetçiler'e yerleşen Ahmet Er burada çiftçilik yapıyordu. Uzun zamandır tedavi gören ve dün 90 yaşında hayatını kaybeden Ahmet Er'in vefatı büyük üzüntüye neden olurken, eşi Melahat Er ve oğulları Bahadır (64) ve Baybars (56) taziyeleri kabul etti. Ahmet Er'in ortanca oğlu Kürşat Er (63) ise cenaze törenine katılamadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın da Er'in ailesini telefon ile arayarak taziyelerini bildirdiği öğrenildi.

Ahmet Er'in cenazesi, Akhisar Kaymakamı Kaan Peker'in, ülkücü camianın ve binlerce vatandaşın katılımı ile Sünnetçiler Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Sünnetçiler Mezarlığında toprağa verildi.