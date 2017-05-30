Bugünkü YENİÇAĞ »

Ahmet Er son yolculuğuna uğurlandı

»
Ahmet Er son yolculuğuna uğurlandı
90 yaşında hayata veda eden Ahmet Er, son yolculuğuna uğurlandı. Er'in cenazesine Ülkücü camianın önde gelen isimleri katıldı.

Dün hayatını kaybeden ülkücü hareketin sembol isimlerinden ve MHP'nin ve BBP'nin kurucularından biri olan Ahmet Er, son yolculuğuna uğurlandı.

27 Mayıs 1960 ihtilalinde Milli Birlik Komitesi Üyesi olan dün vefat eden 90 yaşındaki Ahmet Er, ülkücü camiayı bir araya getirdi.

Ahmet Er'in doğduğu ve son yıllarını geçirdiği Akhisar'ın Sünnetçiler Mahallesi'ndeki cenaze törenine büyük birlik partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Ak Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, MHP Genel Başkan adayı Ümit Özdağ, çevre ilçelerin BBP il ve ilçe yöneticileri, Alperen Ocakları yönetici ve üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ahmet Er’in şehit genel başkanları Muhsin Yazıcıoğlu’nun çok değer verdiği bir zat olduğunu ve en son geçen hafta kendisini ziyaret ettiğini ve gençlere yönelik birçok nasihatte bulunduğunu kaydetti.

Çiftçilik yapıyordu

Uzun yıllar siyaset ve yazarlıkla uğraştıktan sonra eşi Melahat Er ve oğulları ile birlikte doğduğu köy olan Sünnetçiler'e yerleşen Ahmet Er burada çiftçilik yapıyordu. Uzun zamandır tedavi gören ve dün 90 yaşında hayatını kaybeden Ahmet Er'in vefatı büyük üzüntüye neden olurken, eşi Melahat Er ve oğulları Bahadır (64) ve Baybars (56) taziyeleri kabul etti. Ahmet Er'in ortanca oğlu Kürşat Er (63) ise cenaze törenine katılamadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın da Er'in ailesini telefon ile arayarak taziyelerini bildirdiği öğrenildi.

Ahmet Er'in cenazesi, Akhisar Kaymakamı Kaan Peker'in, ülkücü camianın ve binlerce vatandaşın katılımı ile Sünnetçiler Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Sünnetçiler Mezarlığında toprağa verildi.

İlgili Haberler
Ülkücü Ahmet Er hayatını kaybetti
  • Yorumlar 1
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Günün Karikatürü
    Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
    ÇOK OKUNANLAR
    Hakan Şükür'le ilgili yeni gelişmeHakan Şükür'le ilgili yeni gelişme"6 yaşındaki çocuk evlenebilir" sözleri 'ifade özgürlüğü' sayıldı"6 yaşındaki çocuk evlenebilir" sözleri 'ifade özgürlüğü' sayıldıAladağ'daki yurt yangınıyla ilgili davada ahlaksız teklif iddiasıAladağ'daki yurt yangınıyla ilgili davada ahlaksız teklif iddiasıKandil'e hava harekatıKandil'e hava harekatıDEÜ'de FETÖ operasyonuDEÜ'de FETÖ operasyonuAhmet Er son yolculuğuna uğurlandıAhmet Er son yolculuğuna uğurlandıEşini ve 5 yaşındaki kızını öldürüp intihar ettiEşini ve 5 yaşındaki kızını öldürüp intihar ettiEvlendirme programında yeni rezaletEvlendirme programında yeni rezaletDemirtaş için o tarih belli olduDemirtaş için o tarih belli olduİskenderun'da Arapça tabelalar indiriliyorİskenderun'da Arapça tabelalar indiriliyor
    SON HABERLER
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016
    Yeni Çağ Gazetesi
    İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel: (0212) 452 40 40
    Faks: (0212) 452 40 58

    Günün Öne Çıkan Haberleri

    Haber Scripti