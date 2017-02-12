Ahmet Hakan: Akşener'e yapılan ahmaklık

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısına Çanakkale'de MHP Genel Başkan Adayı Akşener'e yapılan sabotaj girişimini taşıdı.

MHP Genel Başkan Adayı Meral Akşener'in, Çanakkale'deki toplantısına yapılan engelleme çalışmalarının yankısı devam ediyor...

Usta kalem Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında Akşener'e yapılan 'karartma operasyonu'nu kaleme aldı.

İşte Ahmet Hakan'ın yazısından çarpıcı kısımlar:

Meral Akşener “hayır” için Çanakkale’ye gitmiş.

Ancak konferans vereceği salonun elektriklerini kesmişler.

O da buna rağmen konuşmuş.

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Eğer gerçekten de...

“Meral Akşener konuşamasın, hayırcılar çoğalmasın” falan diye böyle bir şey yaptılarsa...

Yaptıkları siyasi açıdan çok ahmakça bir şey...

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Çünkü Meral Akşener’e bundan daha enfes, daha güzel, daha şahane bir kampanya desteği verilemezdi.

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Akşener, elektriği kesenlere ne kadar teşekkür etse az yani.