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Ahmet Nesin hakkında yakalama kararı!

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Ahmet Nesin hakkında yakalama kararı!
Özgür Gündem Gazetesi'nin nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği kampanyasına katıldığı tarihte çıkan haberler gerekçesiyle yargılanan Ahmet Aziz Nesin hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen Özgür Gündem Gazetesi’ne destek olmak için bir günlük temsili Genel Yayın Yönetmenliği kampanyasına katılan Aziz Nesin’in oğlu Ahmet Aziz Nesin hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 

Mahkeme kararı ile kapatılan Özgür Gündem Gazetesi’ne destek olmak için bir günlük temsili Genel Yayın Yönetmenliği yapan Aziz Nesin’in oğlu Ahmet Aziz Nesin hakkında, “örgüt propagandası yapmak” suçundan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

Dava kapsamında henüz mahkemeye gelip ifade vermeyen Nesin, davanın bugün yapılan 3. duruşmasına da katılmadı. Nesin’in savunmasını alamayan mahkeme, “Savunmasının alınması amacıyla” Ahmet Aziz Nesin hakkında yakalama kararı çıkarttı. Görüldüğü yerde gözaltına alınacak olan Nesin’in ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmasına da karar verildi.

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