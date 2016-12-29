Ahmet Şık gözaltına alındı

Gazeteci Ahmet Şık bu sabah gözaltına alındı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Ahmet Şık, gözaltına alındığını Twitter hesabından duyurdu.

Şık, "Gözaltına alınıyorum. Bir twittle ilgili olarak savcılığa götürülecekmişim" diye yazdı.



