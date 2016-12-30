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Ahmet Şık için tutuklama talebi

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Ahmet Şık için tutuklama talebi
Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Ahmet Şık, attığı tweetler gerekçe gösterilerek dün gözaltına alınan Ahmet Şık, savcılık ifadesinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Şık, tutuklama talebiyle mahkemeye sevkedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine dün İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Gazeteci Ahmet Şık'ın bugün soruşturmayı yürüten savcı tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alındı.Şık ifadesinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gönderildi.

Şık, ifadesinde "5 yıl önceki Ergenekon örgütü bağlamında suçlandığımda mesleki faaliyetlerim soruşturma konusu olmuştu, Şimdi de mesleki faaliyetlerim başka bir isimle soruşturma konusu edilmeye çalışılıyor" dedi.

Şık, savcılıktaki sorfusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevkedildi.

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